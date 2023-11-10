Украинская группа Karta Svitu еще летом прошлого года выпустила песню "Пес Патрон", которая вскоре стала мемом в социальных сетях. Теперь трек приобрел новое звучание благодаря соцсетям.
К слову Лучше оригинала: сеть разрывает грузинская версия песни Disco Farisco
Тренд из тиктока о псе Патроне
Сеть захватил тренд, в котором пользователи создают каверы на легендарные хиты мировой и украинской музыки, используя при этом слова из песни о псе Патроне.
Одна из блогерш назвала этот тренд "мультивселенной пса Патрона", ведь эти каверы создают в совершенно разных стилях: рок, рэп и даже лирика. Пользователи перепевают композиции Linkin Park, Radiohead, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и многие другие.
Волонтер под ником "лучанка", опубликовала в соцсети X (ранее известная как твиттер) целый тред с каверами песни "Пес Патрон". Некоторые из этих видео, кстати, лайкают и комментируют официальный аккаунт самого пса Патрона.
"Пес Патрон" в стиле Linking Park:
На мотивы песни Тейлор Свифт:
Кавер на Radiohead – Creep:
Кавер на Bon Jovi:
Перепев хита the smith – there is a light that never goes out:
Рок-версия "Пса Патрона":
Перепев хита Билли Айлиш:
Пес Патрон в версии Queen – Bohemian Rhapsody: