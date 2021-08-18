На автомобиль Игоря Кондратюка в США упало дерево: ведущий показал фото

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк проводит отпуск в США. Мужчина опубликовал в инстаграме фото, где показал, какой беды его автомобилю наделала непогода. Из-за шторма дерево упало прямо на транспортное средство.

Игорь Кондратюк летний отпуск проводит не на побережье моря, как большинство его коллег, а в Соединенных Штатах Америки. Некоторыми кадрами он делится с подписчиками в инстаграме.

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Дерево упало на автомобиль Кондратюка

Игорь Кондратюк припарковал арендованный автомобиль в тени, чтобы скрыть его от палящего солнца. Но в штате Аризона, где отдыхает продюсер, 17 августа был сильный шторм, который даже повалил деревья. Одно из них упало прямо на автомобиль, на котором в США ездит Кондратюк.

В сети мужчина обнародовал фото, где показал инцидент. Продюсер рассказал, какой была непогода, а также отметил, что автомобиль застрахован.



На автомобиль Игоря Кондратюка упало дерево / Фото с инстаграма ведущего

Текст публикации Игоря Кондратюка:

В Темпе, штат Аризона, вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный. Я такого еще не видел. Возле отеля, где мы живем, этот шторм вызвал только один инцидент – дерево упало на автомобиль. Но это был мой арендованный автомобиль! К счастью, он не пострадал. Но и застрахован он хорошо. А я еще вчера радовался, что припарковал авто в тени.

Приключения на отдыхе возникают не только у Игоря Кондратюка. Звездные супруги – Екатерина Кухар и Александр Стоянов отдыхали на Мальдивах, где мужчина поймал настоящую акулу. Она была достаточно маленькой, поэтому Стоянов отпустил ее в океан.