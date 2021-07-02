Atlas Weekend будет вакцинировать людей от коронавируса
Источник:инстаграм Atlas Weekend
На территории музыкального фестиваля Atlas Weekend будут вакцинировать людей от коронавируса. Для того, чтобы получить свою дозу вакцины, необходимо иметь с собой паспорт, а также зарегистрироваться через онлайн-сервис.
Масштабный фестиваль Atlas Weekend состоится с 5 по 11 июля 2021 года. Все дни на территории будет действовать центр массовой вакцинации.
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На Atlas Weekend будут вакцинировать от коронавируса
Atlas Weekend совместно с Министерством здравоохранения и частной киевской медицинской клиникой "Добробут" проведут вакцинацию от COVID-19.
- Когда: 5-11 июля с 10:00 до 16:00
- Где: г. Киев, 9 павильон на ВДНХ
Для того, чтобы вакцинироваться на фестивале, необходимо накануне зарегистрироваться через сервис Helsi, а в день вакцинации иметь с собой паспорт (или его электронную версию в приложении "Дия").