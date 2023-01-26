Летали прямо над головой, – Оля Полякова прокомментировала ночную атаку дронами-камикадзе

В ночь на 26 января российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушные силы ВСУ уничтожили все 24 "шахида". Их над своим домом слышала певица Оля Полякова.

Если утром 26 января по всей Украине прокатилась волна воздушных тревог через массированную ракетку атаку России, то ночью оккупанты штурмовали дронами центр. Только над Киевщиной сбили 15 "шахидов". Об этом высказалась Оля Полякова.

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Оля Полякова прокомментировала атаку дронами-камикадзе

Артистка вернулась из-за границы в свой дом под Киевом, поэтому теперь реагирует на все сирены. Она не спала до отбоя, который дали почти в 4 утра, потому что как никогда близко слышала гул иранских дронов-камикадзе.

Ну и ночка сегодня была. У меня газонокосилки летали прямо над головой. Так громко и так близко еще ни разу не было. Я пол ночи не спала,

– прокомментировала Оля Полякова.

Напомним, после Нового года певица обустроила укрытие в подвале загородного дома, ведь привезла в Украину на каникулы дочерей из Великобритании. Она вынесла оттуда неудобный диван, на котором спала две ночи, и поставила кровати.