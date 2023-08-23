Ассоль выпустила песню под новым сценическим именем: где сейчас певица и как она изменилась

Певица Ассоль решила возобновить творческую деятельность. Артистка выбрала себе новый псевдоним. Теперь она SWOIIA. Где сейчас звезда и как она изменилась – читайте ниже.

29-летняя Екатерина Гуменюк (настоящее имя певицы) стала популярной благодаря своим песням "Алые паруса" и "Моя мама". Теперь SWOIIA выпустила новый трек, пишет 24 Канал.

Интересно "Рожденные свободными": Злата Огневич и БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ впервые спели в дуэте ко Дню Независимости

После паузы Ассоль объявила, что сменила сценическое имя и презентовала песню "Сестра". Это своеобразный гимн-манифест о сильных украинках.

В клипе снялись эксвоеннослужащая Анастасия Матюшевская, военная бухгалтерка Яна Сергатюк, волонтер Наталья Феночко, парамедикиня Екатерина Галушка и пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко.

Украинские женщины – это пример того, что сила, которая прячется внутри и может быть незаметной снаружи, может победить любые препятствия…

– говорит артистка.

SWOIIA – "Сестра": смотрите видео онлайн

Добавим, что трек от SWOIIA оценил и рэппер и продюсер Потап. "Очень красиво, искренне. Поздравляю", – написал он в комментариях.

Поклонники тоже были увлечены новой песней и поддержали звезду:

"Очень красиво и нежно!"

"Какая чувственная песня".

"Прямо в сердце".

"Поздравляю с премьерой!"

Где сейчас певица

Напомним, что Екатерина Гуменюк стала популярной еще маленькой девочкой, она делила детскую сцену с Алиной Гросу, но потом на время исчезла из украинского шоу-бизнеса.

Повзрослев, Ассоль снова вернулась на сцену – приняла участие в нескольких популярных вокальных шоу и пробовала свои силы в Нацотборе на "Евровидение". Позже выпустила несколько песен.

В начале полномасштабного вторжения Катя была в Украине. Певица занималась волонтерством – вместе с фондом PETS NEED YOU помогала животным, пострадавшим от войны.



Ассоль помогала животным в начале войны / Фото с ее инстаграммы

Из соцсетей артистки заметно, что Ассоль все еще живет в Украине. В начале августа она показывала окраины Киева.

Как изменилась Ассоль

Катя Гуменюк родилась в Донецке в семье бизнесмена и бывшего нардепа Игоря Гуменюка. Вокалом девочка начала заниматься в три года. А в семилетнем возрасте дебютировала на большой сцене под творческим именем Ассоль.

Тогда маленькая Екатерина выпустила свой первый диск "Алые паруса". Уже в 2008 году она представила второй альбом "О тебе".



Певица Ассоль в юном возрасте / Фото из соцсетей

Окончив школу в 2012 году, Катя взяла перерыв в музыке и поехал учиться в Англию. В 2016 году она получила диплом юриста и через год поступила в магистратуру по специальности "Гостиничный и туристический менеджмент".

Потом благодаря продюсеру Дмитрий Климашенко певица вернулась на сцену с новым репертуаром. В 2010 году состоялась презентация песни "Я не предам".

Напомним, что в 2012 году Ассоль принимала участие в шоу "X-Фактор-3", получив четыре "да", но затем покинула проект. В 2016 году Екатерина появилась в шоу "Голос країни". На проекте Катя была подопечной Потапы, но затем попала в команду Ивана Дорна. Однако девушка не дошла до финала.

После "Голоса" Ассоль начала писать музыку. Так, в конце 2019 певица заявила, что теперь будет выступать под новым именем – katya, но позже решила снова вернуться к псевдониму Assol.

В это время произошли перемены и в ее личной жизни. Певица в 2019 году вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко. Пышная свадьба в банкет-холле Regent Hill в Киеве, а ее свадебное платье стоило 26 тысяч долларов.



Ассоль со своим мужем / Фото из соцсетей

Интересно, что в 2020 году Ассоль боролась за право представлять Украину на "Евровидении-2020". Для Нацотбора певица написала песню Save It, однако композиция не привела ее у финалу.

Ассоль – Save It: смотрите видео

Теперь девушка снова возобновила музыкальную карьеру, ведь выпустила первую за три года песню "Сестра".