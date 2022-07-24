Ирландские звезды и украинские исполнители: артисты, выступавшие в метро во время войны

Жестокая война России против Украины длится уже 5 месяцев. По традициям военного времени многие артисты дали концерты в метрополитенах украинских городов: Киеве, Днепре, Харькове. Среди них были не только украинские, но и мировые знаменитости.

Артисты из разных уголков мира поддерживают Украину в этой жестокой войне. Некоторые музыканты даже решились приехать в нашу страну и выступить для украинцев. Кто из народных любимцев давал концерты в метро – узнайте дальше.

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"Океан Ельзи"

Вечером 22 апреля публика собралась на станции метро "Золотые ворота" в Киеве. Там для Святослава Вакарчука и музыкантов обустроили настоящую сцену. Концерт "І все буде добре" показали в эфире общенационального телемарафона 24 апреля в 21:00, а во время его трансляции собирали деньги для пострадавших из-за войны детей. Ранее Святослав Вакарчук выступал перед жителями Харькова, скрывавшимися от обстрелов в метрополитене.

"Друга Ріка"

21 мая украинская рок-группа "Друга Ріка" дала концерт в Днепре. По правилам военного времени он состоялся в метро, на станции "Вокзальная". Своей музыкой артисты собирали деньги на две "скорые" для терробороны города.

Благотворительный концерт "Другої Ріки" в метро: смотрите видео онлайн

Боно и Эдж из группы U2 и Тарас Тополя из "Антитіл"

Музыканты появились в столичном метро на станции "Хрещатик". Они спели для украинцев несколько своих легендарных хитов. Послушать Боно и Эджа из U2 пришли волонтеры, военные и все, кто оказался в подземке. Впоследствии к Боно и Эджу присоединился лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Светлана Тарабарова

Артистка выступила в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Тогда певица призналась, что мечтает встретиться с украинскими 24 августа на площади, а не под землей.

Нино Катамадзе и Верка Сердючка

10 июня на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве прошел концерт для военных, волонтеров и жителей и гостей столицы. На мероприятии выступили Нино Катамадзе и Верка Сердючка. Грузинская певица исполнила не только свои хиты, но и спела по-украински – песню "Чорнобривці". Ей аккомпанировал на рояле Николоз Рачвели. Верка Сердючка исполнила хит "Геть з України, москаль некрасивий".

Оля Полякова и Макс Барских

Вечером 5 июля Оля Полякова и Макс Барских дали концерт на станции метро "Майдан Незалежности". Они исполнили старые русскоязычные хиты и украиноязычные песни, которые выпустили во время войны.

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Монатик

Монатик впервые за 5 месяцев полномасштабной войны приехал в Украину. 20 июля он в сопровождении оркестра дал концерт в киевской подземке. Мультиартист пел и новые треки из альбома "ART Оборона", и старые русскоязычные хиты – "Мокрая", "Сильно", "То, вот чего без ума" и другие. Неожиданно для публики Монатик спел кавер на песню Николая Мозгового "Дивна ніч" и "Старі фотографії" Скрябина.