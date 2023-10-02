Артем Пивоваров растрогал поступком для военного, потерявшего зрение на фронте: щемящее видео
Источник:Артем Пивоваров
Украинский певец Артем Пивоваров растрогал зрителей во время концерта в Виннице. Его выступление посетил боец ВСУ, потерявший зрение в Бахмуте. Артист остановил концерт, поблагодарил военного и сделал ему трогательный подарок.
Пивоваров лично пообщался с бойцом Виталием Вересом, который посетил с семьей его выступление. Видео артист обнародовал в День защитника и защитницы, поблагодарив всех военных.
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Артем Пивоваров умилил поступком для бойца
При виде защитника на концерте Пивоваров приостановил выступление и спустился к бойцу. Певец поблагодарил его все, что тот сделал для страны.
Артем Пивоваров умилил поступком для Виталия. Он сказал защитнику, что отныне и навсегда во все его концерты военный может ходить бесплатно.
После выступления Пивоваров встретился с защитником за кулисами и побеседовал с его дочерью.
Если ты захочешь прийти через 5 лет или через 10, если твоя любовь останется со мной, то я буду рад видеть тебя каждый год на каждом концерте,
– сказал Артем.
В комментариях жена военного отреагировала на видео. Она пообещала вместе с мужем посещать его концерты.
"Спасибо, Артем! Концерт был настолько эмоционален, что просто словами не передать! Спасибо, что помогаете ВСУ! Благодаря вам наша победа очень близко! И спасибо за ваш подарок для нашей семьи", – написала Вероника.
Поклонники Артема признались, что его решение растрогало их до слез. В комментариях они поблагодарили певца за его позицию:
- "Это до слез. Артем, у вас большое сердце".
- "Гордимся каждым нашим воином! Гордимся тобой! Спасибо вам".
- "Артем, твои поступки достойны уважения. Еще не помню артистов такого уровня с такими поступками и искренностью. Спасибо тебе!"
- "Я растрогалась до слез, благодарим каждого защитника! И вам, Артем, за вашу отзывчивость и сердечность".
- "Невозможно сдержать слезы. Вы невероятный человек".
- "Защитник. Постоянно также совершает героические поступки, как и воины на фронте".
Как Артем Пивоваров помогает ВСУ
В июле певец завершил благотворительный тур по городам Европы. Он провел концерты во Франции, Швейцарии, Португалии, Испании, Польше, Венгрии.
За часть денег по турне Пивоваров приобрел 5 автомобилей для ВСУ. Команда артиста самостоятельно занималась перегоном машин из-за границы в Украину. Это было не в первый раз. Ранее артист также выступал за границей, чтобы собрать деньги для военных.