Артем Пивоваров растрогал поступком для военного, потерявшего зрение на фронте: щемящее видео

Украинский певец Артем Пивоваров растрогал зрителей во время концерта в Виннице. Его выступление посетил боец ВСУ, потерявший зрение в Бахмуте. Артист остановил концерт, поблагодарил военного и сделал ему трогательный подарок.

Пивоваров лично пообщался с бойцом Виталием Вересом, который посетил с семьей его выступление. Видео артист обнародовал в День защитника и защитницы, поблагодарив всех военных.

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Артем Пивоваров умилил поступком для бойца

При виде защитника на концерте Пивоваров приостановил выступление и спустился к бойцу. Певец поблагодарил его все, что тот сделал для страны.

Артем Пивоваров умилил поступком для Виталия. Он сказал защитнику, что отныне и навсегда во все его концерты военный может ходить бесплатно.

После выступления Пивоваров встретился с защитником за кулисами и побеседовал с его дочерью.

Если ты захочешь прийти через 5 лет или через 10, если твоя любовь останется со мной, то я буду рад видеть тебя каждый год на каждом концерте,

– сказал Артем.

В комментариях жена военного отреагировала на видео. Она пообещала вместе с мужем посещать его концерты.

"Спасибо, Артем! Концерт был настолько эмоционален, что просто словами не передать! Спасибо, что помогаете ВСУ! Благодаря вам наша победа очень близко! И спасибо за ваш подарок для нашей семьи", – написала Вероника.

Поклонники Артема признались, что его решение растрогало их до слез. В комментариях они поблагодарили певца за его позицию:

"Это до слез. Артем, у вас большое сердце".

"Гордимся каждым нашим воином! Гордимся тобой! Спасибо вам".

"Артем, твои поступки достойны уважения. Еще не помню артистов такого уровня с такими поступками и искренностью. Спасибо тебе!"

"Я растрогалась до слез, благодарим каждого защитника! И вам, Артем, за вашу отзывчивость и сердечность".

"Невозможно сдержать слезы. Вы невероятный человек".

"Защитник. Постоянно также совершает героические поступки, как и воины на фронте".

Как Артем Пивоваров помогает ВСУ

На выступление Артема Пивоварова в Латвии пришел защитник "Мариуполя" с сине-желтым флагом. Военный прочитал Молитву украинского националиста за воюющих и героически погибших "азовцев".

В июле певец завершил благотворительный тур по городам Европы. Он провел концерты во Франции, Швейцарии, Португалии, Испании, Польше, Венгрии.

За часть денег по турне Пивоваров приобрел 5 автомобилей для ВСУ. Команда артиста самостоятельно занималась перегоном машин из-за границы в Украину. Это было не в первый раз. Ранее артист также выступал за границей, чтобы собрать деньги для военных.