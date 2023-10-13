Мурашки по коже: Артем Пивоваров снял клип на стихотворение "Ти знаєш, що ти людина"
Источник:Артем Пивоваров
Певец Артем Пивоваров снова покорил сердца украинцев. Артист снял невероятный клип на стихи украинского поэта Василия Симоненко "Ти знаєш, що ти людина". Песня произвела фурор среди поклонников.
Новая композиция вышла в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты". В этом альбоме Пивоваров собрал все песни на стихи украинских поэтов.
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Артем Пивоваров снял клип на стихотворение "Ти знаеш, що ти людина"
В описании в клип певец подчеркнул, что Василий Симоненко – выдающийся украинский поэт, поборник правды и патриот, создавший много прекрасных произведений.
По словам Пивоварова, стихотворение "Ти знаєш, що ти людина" побуждает к размышлению о ценности жизни
Эта работа является напоминанием о том, что наше пребывание на этой земле непродолжительно, поэтому нужно жить здесь и сейчас. Не бояться чувств и испытаний, пробовать что-нибудь новое, не откладывая ничего на потом,
– высказался Пивоваров.
Клип снимался во время благотворительного концертного тура артиста в Португалии и Австрии.
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Реакция сети
Поклонники Артема Пивоварова фанатеют от его новой песни. Они признаются, что клип очень проницательный и пробирает до мурашек:
- "Это непревзойденно, мощно и проникновенно! Мы непобедимы!"
- "Вот с кого нужно брать пример, это невероятное исполнение этой песни "Ты знаешь что ты человек". Спасибо, Артем, за такие очаровательные красивые украинские песни".
- "Глубокие слова этой песни заставляют задуматься, что жить надо здесь и сейчас. Очень мощно, мелодично, нежно и метко. В самое сердце".
- "От каждого момента дыхание восхищает. Это что-то о свободе, осознании и наполнении человеческих ценностей".
- "Невероятная работа. Песня пронизывает до муравьев с первой ноты и вызывает кучу эмоций. Видеоработа тоже на высоте".
- "Муравьи по телу… Волшебный голос, затрагивающий душу. Спасибо, что развиваешь украинскую культуру!"
- "Артем делает большое дело в распространении нашей поэзии. "Твои стихи, мои ноты" – достойный уровень. Поощряет изучение или повторение стихов".
- "Невероятное звучание украинских стихов!"