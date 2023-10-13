Мурашки по коже: Артем Пивоваров снял клип на стихотворение "Ти знаєш, що ти людина"

Певец Артем Пивоваров снова покорил сердца украинцев. Артист снял невероятный клип на стихи украинского поэта Василия Симоненко "Ти знаєш, що ти людина". Песня произвела фурор среди поклонников.

Новая композиция вышла в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты". В этом альбоме Пивоваров собрал все песни на стихи украинских поэтов.

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Артем Пивоваров снял клип на стихотворение "Ти знаеш, що ти людина"

В описании в клип певец подчеркнул, что Василий Симоненко – выдающийся украинский поэт, поборник правды и патриот, создавший много прекрасных произведений.

По словам Пивоварова, стихотворение "Ти знаєш, що ти людина" побуждает к размышлению о ценности жизни

Эта работа является напоминанием о том, что наше пребывание на этой земле непродолжительно, поэтому нужно жить здесь и сейчас. Не бояться чувств и испытаний, пробовать что-нибудь новое, не откладывая ничего на потом,

– высказался Пивоваров.

Клип снимался во время благотворительного концертного тура артиста в Португалии и Австрии.

Пивоваров выпустил клип на стихотворение "Ти знаєш, що ти людина": видео

Реакция сети

Поклонники Артема Пивоварова фанатеют от его новой песни. Они признаются, что клип очень проницательный и пробирает до мурашек: