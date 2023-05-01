Песня уже на репите: Артем Пивоваров покоряет сеть треком "Очі" в дуэте из Quest Pistols
Источник:Артем Пивоваров
Артем Пивоваров продолжает работать над культурным проектом "Твои стихи, мои ноты". 1 мая у него состоялась премьера в дуэте с группой Quest Pistols – песня "Очі" на стихотворение Григория Чупринки.
В основу песни "Очі" легла любовная лирика "Глянь їй в очі" – стихотворение, в котором Григорий Чупрынка мастерски сравнивает внешность и чувства человека с красотой природы.
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Артем Пивоваров презентовал трек "Очі" в дуэте из Quest Pistols
Григорий Чупрынка, по-моему, – один из самых романтичных поэтов своего времени. Он оригинально мыслил, что отличало его от других, умел живописно и метафорически характеризовать те или иные события в отношениях. Песня "Очі" имеет простой и понятный смысл. Иногда, встретив кого-нибудь, нам даже не нужно ничего говорить. Достаточно взглянуть друг другу в глаза, чтобы понять все без слов,
– прокомментировал Артем Пивоваров.
Участник Quest Pistols Никита Горюк (Бампер) говорит, что присоединиться к проекту "Твои стихи, мои ноты" – "это как прикоснуться к вечному и почувствовать голоса и увидеть мир незабываемых предков". Они даже выпустили эффектный черно-белый клип, который, правда, снимали по отдельности.
Артём Пивоваров, Quest Pistols – Очі: смотрите видео онлайн
В комментариях пишут, что это объединение двух лучших артистов разных времен:
- "Это поджог. Когда-то, в подростковом возрасте, Quest Pistols были для меня лучшими, а сейчас, как познакомилась с творчеством Артема, стал и он. И здесь этот дуэт вместе, в самое сердце, лучшие";
- "Неожиданный дуэт, мои любимые артисты. Песня получилась замечательная";
- "Восхищаюсь тем, как стихи, которым уже десятки лет, могут звучать вот так! Современно, драйвово, романтично! Поздравляю с премьерой, талантливые люди нашей страны";
- "Неужели можно делать столь кайфовый и качественный продукт? Как тебе это удается? Это прекрасно! Песня уже на репите, а текст полностью изучен. Горжусь! Проект – лучший из лучших";
- "Это любовь с первых секунд".
- Напомним, группа Quest Pistols, распавшаяся в 2016 году, вернулась в шоу-бизнес после июльского благотворительного тура в поддержку Украины. На концерте в Варшаве ребята впервые спели свой самый популярный хит "Ты так красива" на украинском языком, а в декабре 2022 года состоялся его официальный релиз – "Ти неймовірна".
- В марте 2023 года группа перевела трек "Я твій наркотик" на украинский и до мелочей повторила клип 13-летней давности.