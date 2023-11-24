Мы слышим взрывы, – Артем Пивоваров срочно отменил концерты в Дублине

Украинский певец Артем Пивоваров активно гастролирует с благотворительными концертами по всему миру. Так, на днях он должен был выступить в Ирландии в Дублине. Впрочем, мероприятие пришлось отменить.

Все из-за терактов и протестов, которые начались в городе после того, как неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Среди них были и дети.

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Артем Пивоваров отменил концерт в Дублине

Исполнитель опубликовал видео, где отметил, что они с командой услышали взрывы.

Сейчас 23 ноября, 20:10 по местному времени, мы находимся в городе Дублин, где должны проводить благотворительный концерт. На соседней улице от нашей площадки в 100 метрах начались теракты и протесты. Мы слышим взрывы,

– поделился певец.

Так что артист решил отменить концерт и призвал поклонников сохранять спокойствие.

"Для безопасности наших слушателей мы вместе с администрацией площадки вынуждены отменить концерт. Эвакуация с площадки происходит не по нашему пожеланию, это условие законодательства. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Местные власти и органы делают все возможное для того, чтобы вы не подвергали себя опасности", – подчеркнул Артем.

Кроме того, Пивоваров рассказал, что расписание концертов будет несколько изменено, а все детали он объявит впоследствии.

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