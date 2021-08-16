Арсен Мирзоян рассказал о семейных традициях и признался, планирует ли детей с Тоней Матвиенко

Украинский певец Арсен Мирзоян воспитывает двух сыновей от предыдущего брака. Его жена Тоня Матвиенко также имеет одну дочь от первых отношений. Вместе супруги воспитывают младшую дочь Нину. Супруги считают, что на этом им стоит остановиться и больше не заводить детей.

Украинские артисты Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко около 4 лет состоят в браке. Они воспитывают детей от первых отношений и занимаются общей дочерью Ниной.

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Хочет ли Арсен Мирзоян еще детей

На вопрос, планирует ли супруги пополнение в семье, исполнитель уверенно ответил: "Нет!". Пара даже не задумывается о том, чтобы снова стать родителями. Так же считает Тоня Матвиенко.

Можно сказать, у нас знак стоп. Мы ответственные люди и понимаем, что для этого нужно много сил, финансов и здоровья. Я считаю, что один из важных и необходимых вкладов – в детей. Искать ответы и смысл жизни следует именно в них. Надо вкладывать в них деньги, помогать, делиться опытом и уберегать от ошибок,

– подчеркнул Арсен Мирзоян.



Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма Арсена Мирзояна

Что известно о предыдущих отношениях звезд

Арсен Мирзоян был женат тогда, когда встретил Тоню Матвиенко. В первом браке у артиста появилось двое сыновей – Влад и Артем. Муж ушел от жены Анны, потому что влюбился в Антонину.

Тоня Матвиенко впервые забеременела в 17 лет и родила дочь Ульяну, которой сейчас 22 года. Тогда же она сыграла свадьбу с отцом ребенка. Но по определенным причинам их союз распался.

Семейные традиции в семье певцов

Знаменитость поделился, что в их семье есть определенные традиции. Впрочем, они немного изменились из-за карантина и пандемии коронавируса.

Уже лет 8 мы каждое лето ездим в Яремче. Собираем всех детей и отправляемся на отдых на пару недель. Летом там не жарко – чудесный климат и холодные горные реки. Со старшим выезжаем на велосипедах, с младшим – на рафтинг или на квадроциклах катаемся,

– рассказал Мирзоян.

Певец добавил, что за время карантина они с семьей успели отдохнуть на море: "Я раза 2, а девушки – 3 раза были в Египте, первый раз задержались на целый месяц, как раз попали на некурортний сезон, но это тоже круто, ведь там не холодно – около 20 градусов, а море все равно теплое".

Дома семья звезд также очень активно проводит время. С 5-летней Ниной Арсен Мирзоян устраивал прогулки, играл в волейбол. В воскресенье артист утром бежал кросс, а потом гулял по паркам с дочкой.