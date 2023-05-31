Нина Матвиенко приносит чек, – Арсен Мирзоян рассекретил, сколько зарабатывает и за что платит

Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал, как ему удается зарабатывать во время войны. Артист подчеркнул, что в настоящее время расходов не очень много, однако в семье за все платит он.

Даже его теща Нина Матвиенко приносит ему чеки. Об этом он рассказал в новом интервью, в котором рассказывал и о своей отказывающейся маме. выезжать из Запорожья.

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Как и сколько зарабатывает Мирзоян

Арсен признался, что во время войны у него есть доход, который артист получает от своих корпоративов, которые иногда проводит.

Есть корпоративы. Немного, но они есть. Они уже носят характер квартирников, это не столь пафосные и веселые истории. И все там понимают, что артисту нужны деньги,

– рассказал артист.

По его словам, в его семье есть доход 2 – 3 тысячи долларов в месяц и этого хватает на жизнь.

За что платит Мирзоян

Певец признался, что больше всего затратная часть – это еда, коммуналка и авто.

"У нас большая семья и у нас веерная экономика – у кого есть деньги, тот и платит. Нина Митрофановна приносит чек и говорит: "Вот за воду", – рассказал Мирзоян.

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Смотрите интервью с Арсеном Мирзояном: видео

Напомним, что Арсен Мирзоян женат на дочери Нины Матвиенко – Антонине. Пока Тоня находилась с дочерью за границей, Арсен жил с тещей. Он признался, что на самом деле так ее никогда не называет. Зато он зовет ее мамой или же обращается на имя и отчество.

Жена Мирзояна круглогодично жила за границей, в большинстве – в Великобритании, ее 7-летняя дочь училась там в школе. Иногда Тоня приезжала в Украину, чтобы встретиться с любимым. Однако на берегу звезда сообщила, что уже несколько дней в Киеве и призналась – приехала с концами.