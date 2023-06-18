Арсен Мирзоян спел "Многая літа" для именинника Иво Бобула: видео из "Української пісні"

Иво Бобул выступил на "Українській пісні" в свой день рождения - ему исполнилось 70 лет. Арсен Мирзоян громко приветствовал его с праздником.

В субботу, 17 июня, отгремело масштабное музыкальное событие "Українська пісня / Ukrainian Song Project - 2023". Певец Арсен Мирзоян был одним из хедлайнеров концерта, а Иво Бобул – специальным гостем.

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Арсен Мирзоян поздравил Иво Бобула

Иво Бобул выступил на "Українській пісні" в свой день рождения – ему исполнилось 70 лет. В этот день он получил немало поздравлений с юбилеем как на сцене, так и за кулисами.

В частности, своего коллегу решил поздравить Арсен Мирзоян. Он спел Иво Бобулу "Многая літа" – к поздравлениям присоединились и журналисты.

Арсен Мирзоян поздравил Иво Бобула: видео

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