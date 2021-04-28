73-летняя звезда пообщался с ведущим Джимми Киммелом и признался, что его хватило только на треть шоу. После этого он выключил трансляцию.
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Не мог смотреть это, потому что на сцене было так много талантов, но это было слишком скучно,
– заявил Шварценеггер.
На вопрос ведущего, как можно было сделать шоу более интересным, "железный Арни" пошутил, что в следующий раз надо провести его на Muscle Beach – площадке, на которой йоги, гимнасты и циркачи устраивают различные представления.
Что известно о Оскар-2021
- Церемония награждения состоялась в ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Также актеры смогли получить награды в режиме онлайн в нескольких других странах мира.
- Хлои Чжао (режиссер фильма "Земля кочевников") стала лучшим режиссером года, ее лента – лучшим фильмом, Энтони Хопкинс получил награду за лучшую мужскую роль в фильме "Отец", а Фрэнсис МакДорманд – статуэтку за главную роль в "Земле кочевников".
- Несмотря на первое шоу за последний год, где награждения происходило в офлайн-режиме, на западе организаторы придерживались строгих карантинных ограничений.
- Именно это, вероятно, повлияло на общее настроение церемонии, поскольку впервые в истории Оскара трансляцию шоу пересмотрело рекордно малое количество зрителей – всего 9,85 миллиона. Для сравнения – интервью Опры Уинфри с Меган Маркл посмотрели 17 миллионов зрителей.