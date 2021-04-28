73-летняя звезда пообщался с ведущим Джимми Киммелом и признался, что его хватило только на треть шоу. После этого он выключил трансляцию.

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Не мог смотреть это, потому что на сцене было так много талантов, но это было слишком скучно,

– заявил Шварценеггер.

На вопрос ведущего, как можно было сделать шоу более интересным, "железный Арни" пошутил, что в следующий раз надо провести его на Muscle Beach – площадке, на которой йоги, гимнасты и циркачи устраивают различные представления.

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