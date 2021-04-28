54-летняя звезда фильма "Фрида" Сальма Хайек лично поздравила Энтони Хопкинса с победой на Оскаре-2021. Она приехала к дому коллеги в родном Уэльсе, куда лауреат престижной кинопремии перебрался после вакцинации от коронавируса. Празднование происходило в светлой гостиной среди свечей.
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Под лирическую песню Dance me to the end of love легендарного Леонарда Коэна Энтони Хопкинс исполнил забавный танец, вытянув руки в разные стороны. Он плавно двигался по гостиной, пока Сальма Хаек не зашла в кадр. На камеру они тепло обнялись, продемонстрировав прекрасные дружеские отношения. Видео разлетелось сетью и набрало более 3 миллионов просмотров меньше чем за сутки.
"Празднование с королем Энтони Хопкинсом его второго Оскара за потрясающую игру в фильме "Отец", – лаконично прокомментировала Сальма Хайек.
Что известно о победе Энтони Хопкинса на Оскаре-2021
- Энтони Хопкинсу вручили Оскар-2021 как "Лучшему актеру". Вторую золотую статуэтку ему принесла роль Энтони в драматическом фильме "Отец".
- Публику удивило то, что лауреат не появился на церемонии ни лично, ни виртуально. Как впоследствии рассекретил представитель звезды, он спал, когда его объявили лучшим актером года. О своем триумфе Энтони Хопкинс узнал в 4 часа утра, когда его разбудили и сообщили новость.
- В тот же день актер поблагодарил за награду на Оскаре-2021, записав трогательное видео. Он откровенно удивился такой большой победе в 83 года.