54-летняя звезда фильма "Фрида" Сальма Хайек лично поздравила Энтони Хопкинса с победой на Оскаре-2021. Она приехала к дому коллеги в родном Уэльсе, куда лауреат престижной кинопремии перебрался после вакцинации от коронавируса. Празднование происходило в светлой гостиной среди свечей.

Под лирическую песню Dance me to the end of love легендарного Леонарда Коэна Энтони Хопкинс исполнил забавный танец, вытянув руки в разные стороны. Он плавно двигался по гостиной, пока Сальма Хаек не зашла в кадр. На камеру они тепло обнялись, продемонстрировав прекрасные дружеские отношения. Видео разлетелось сетью и набрало более 3 миллионов просмотров меньше чем за сутки.

"Празднование с королем Энтони Хопкинсом его второго Оскара за потрясающую игру в фильме "Отец", – лаконично прокомментировала Сальма Хайек.

Что известно о победе Энтони Хопкинса на Оскаре-2021