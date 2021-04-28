73-річна зірка поспілкувався із ведучим Джиммі Кіммелом та зізнався, що його вистачило тільки на третину шоу. Після цього він вимкнув трансляцію.
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Більше не міг дивитися це, тому що на сцені було так багато талантів, але це було занадто нудно,
– заявив Шварценеггер.
На запитання ведучого, як можна було зробити шоу цікавішим, "залізний Арні" пожартував, що наступного разу треба провести його на Muscle Beach – майданчику, на якій йоги, гімнасти і циркачі влаштовують різні вистави.
Що відомо про Оскар-2021
- Церемонія нагородження відбулась у ніч з 25 на 26 квітня в Лос-Анджелесі. Також актори змогли отримати нагороди в режимі онлайн у кількох інших країнах світу.
- Хлої Чжао (режисер фільму "Земля кочівників") стала найкращим режисером року, її стрічка – найкращим фільмом, Ентоні Гопкінс отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі "Батько", а Френсіс МакДорманд – статуетку за головну роль у "Землі Кочівників".
- Незважаючи на перше шоу за останній рік, де нагородження відбувалось в офлайн-режимі, на заході організатори дотримувались суворих карантинних обмежень.
- Саме це, ймовірно, повпливало на загальний настрій церемонії, оскільки вперше за історію Оскару трансляцію шоу переглянула рекордно мала кількість глядачів – всього 9,85 мільйона. Для порівняння – інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл подивились 17 мільйонів глядачів.