73-річна зірка поспілкувався із ведучим Джиммі Кіммелом та зізнався, що його вистачило тільки на третину шоу. Після цього він вимкнув трансляцію.

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Більше не міг дивитися це, тому що на сцені було так багато талантів, але це було занадто нудно,

– заявив Шварценеггер.

На запитання ведучого, як можна було зробити шоу цікавішим, "залізний Арні" пожартував, що наступного разу треба провести його на Muscle Beach – майданчику, на якій йоги, гімнасти і циркачі влаштовують різні вистави.

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