76-летний Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию

Голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру сделали срочную операцию. Знаменитость попала в больницу из-за травмы.

Известный актер Арнольд Шварценеггер поставил на паузу свои тренировки и занятия спортом. Это произошло после того, как звезду госпитализировали после травмы.

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Шварценеггер перенес операцию

Арнольд Шварценеггер сильно повредил локтевой нерв в прошлый четверг. Серьезная травма повлекла за собой хирургическое вмешательство. Через два часа после тренировки, где и травмировался актер, его прооперировали.

Операция прошла удачно и без осложнений. Сейчас знаменитость чувствует себя хорошо, он носит на правой руке защитную повязку.

Пока что Арнольду Шварценеггеру нельзя прибегать к сложным физическим нагрузкам. Поэтому сейчас он ходит по улицам Калифорнии.

Арнольд Шварценеггер страдает неизлечимой болезнью