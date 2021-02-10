Американская певица Ариана Гранде редко радует поклонников пикантными фото, однако перед презентацией ее нового видео с другими певицами она решила сделать пикантный сюрприз. Клип с Doja Cat и Hot Girl должен выйти 12 февраля.

Обольстительный черно-белый снимок собрал в профиле Арианы уже более 8 миллионов лайков.

К слову Гранде попала в Книгу рекордов Гиннеса: чем отличилась певица

Соблазнительное фото Арианы Гранде

27-летняя исполнительница для фото и, вероятно, для съемок нового клипа надела волшебное черное боди из кружева, которое прекрасно подчеркивало стройную форму певицы. Оно также делало большой акцент на декольте звезды и животе, который просматривался через разрезы в белье. Под боди Ариана надела черные колготки, создав образ грациозной и сексуальной кошки.

Свои волосы Гранде традиционно собрала в хвост, закрепив их белой резинкой и шпильками. На ее теле можно увидеть три татуировки – на бицепсе, выше запястья и на бедре. Звезда удобно устроилась на лестнице дома и откровенно позировала перед камерой.



Сексуальная "кошка" Гранде / Фото из инстаграма Арианы Гранде

Добавим, что фотографии с этим образом на странице Арины появлялись раньше – девушка показала один из кадров клипа, а также бэкстейдж съемки с участием исполнительниц Doja Cat и Hot Girl.

Для просмотра фото листайте вправо: