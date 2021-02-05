Успешная американская исполнительница Ариана Гранде смогла побить музыкальный рекорд – песни из последнего альбома Positions 5 раз за дебютную неделю были в первой строке Billboard Hot 100.

За 8 лет своей карьеры 27-летняя Гранде установила аж 20 музыкальных рекордов и стала в один ряд с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Рианна и The Beatles.

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Ариана Гранде стала рекордсменкой Гиннеса

Об успехе певицы известили на твиттер-странице фиксатора рекордов. Отмечается, что хиты thank u, next, 7 Ring, Stuck with U и Rain on из альбома Positions всего за одну неделю 5 раз возглавляли Billboard Hot 100.

Ариана Гранде – Positions: смотреть видео онлайн

Сейчас Ариана – единственная артистка в истории музыки, которой удалось достичь таких результатов. Рядом с ней "стоят" исполнители Мэрайя Кэри, Дрейк, Джастин Бибер, Трэвис Скотт и Тейлор Свифт.

IT'S OFFICIAL!



The first to break the record for most songs to debut at number one on the @Billboard Hot 100 with five songs is pop icon @ArianaGrande.



Check out how the 27-year-old became a 20-time Guinness World Records title holder — Guinness World Records (@GWR) February 3, 2021

Что известно об Ариане Гранде?

Всего в 27 лет артистка уже держит планку самой востребованной звезды в музыкальной индустрии. Каждый ее клип и альбом набирают бешеную популярность, а фан-аудитория звезды в сети является одной из крупнейших – 219 миллионов. Сейчас она выпустила 8 студийных альбомов, презентовала десятки клипов и дала 5 мировых туров. Она является обладательницей наград Грэмми, American Music Awards, Billboard Music Award и Kids' Choice Awards.