Ариана Гранде расстается со своим мужем Далтоном Гомесом, – СМИ

Популярная американская певица Ариана Гранде посетила турнир по теннису Уимблдон без кольца. В западной прессе поговаривали, что это потому, что она рассталась со своим мужем Далтоном Гомесом. Теперь это подтвердил инсайдер из их окружения.

Звездные супруги состояли в браке два года. Но напряженные графики певицы, постоянные разъезды и чрезмерное внимание аудитории к жизни пары оказали негативное влияние на их отношения.

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Ариана Гранде и Далтон Гомес разводятся

Как оказалось, супруги имели проблемы в отношениях и раньше, но приняли решение расторгнуть брак в январе этого года. Однако Гранде и Гомес продолжают общаться и находятся в хороших дружеских отношениях.

Они пришли к этому решению вместе. У них были проблемы и до января, но они хотят остаться лучшими друзьями,

– поделился инсайдер.

Отметим, что представители Арианы Гранде и Далтона Гомеса пока не комментируют эту информацию.

Отношения Гранде и Гомеса: главное