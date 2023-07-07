Коля Серга, как и многих украинцев, возмутили слова Алексея Арестовича. Поэтому певец публично ответил бывшему советнику ОПУ.

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Что сказал Арестович о военных

Недавно в одном из интервью Арестович заявил, что Украину ждет "замена базового мифа". Мол, военные будут не героями, а "мягко говоря, сложной амбивалентной фигурой", к которой общество будет относиться с настороженностью.

По его словам, среди военных будет 1,2 миллиона человек с посттравматическим синдромом, которые вернутся с оружием на руках и с обостренным чувством справедливости, а также претензиями к сообществу.

"Что будет в течение 3 – 6 месяцев после окончания войны. Будет большое количество бытовых конфликтов: граната, брошенная к соседям, стрельба за место парковки. У нас начнется ситуация, когда военный в быту будет считаться источником опасности", – заявил Арестович.

Серга поставил Арестовича на место

Певец Коля Серга записал видеообращение к бывшему советнику ОПУ, в котором выразил все, что думает о его словах о военных из ПТСР.

Увидел видео, в котором Арестович самоуверенно рассказывает о миллионе 200 тысячах военных из ПТСР, которые вернутся домой и начнут бросать гранаты под двери своим соседям. Что коллективный миф изменится от военный-герой – на военный-опасность. И это Алексей говорит после того, как идет активная фаза войны,

– ответил певец.

Он добавил, что сейчас как никогда нужна мотивация военным и гражданским.

Также Коля Серга высмеял увлечение Арестовича психологией. "Ее нужно изучать как минимум для того, чтобы появился такой навык как рефлексия. Которая помогает понять, что ты хочешь сказать х*йню еще до того, как ты ее скажешь", – высказался певец.

Сергей посоветовал Арестовичу, что бы тот мог сделать, чтобы ускорить нашу победу.

Всеобщая победа состоит из личных побед каждого из нас. Все мы что-нибудь можем… Твоя победа, пан Алексей, это замолчать. Ибо твой рот – главное гнездо невежества нашей страны. И твой фронт – молчание,

– сказал артист.

В комментариях украинцы поддержали Колю Сергу и выразили возмущение словами Арестовича:

"Я работаю каждый день с военными и это видео мне стало очень обидным. Арестович готовится к выборам и, к сожалению, многие просто слепо не замечают его мувов… Коль, Ваша речь на видео получает самую высокую награду лично от меня".

"Дайте наконец этому Арестовичу повестку в военкомат, он же в начале войны едва туда не добежал. Надо помочь".

"Боже, это лучший попуск этого лётчика-подводника за всю историю человечества".

"Вы так точно сказали, что "его рот – гнездо невежества". Слава Украине".

"Коля Серга, спасибо за позицию! Мудро и метко".

"Алексей – болтливая коробка, без сочувствия, сопереживания украинцам в войне".

К слову, раньше Коля Серга резко раскритиковал Лободу, Потапа и Барских, которые не всегда честны со своими поклонниками. По его мнению, Лобода должна выйти и сказать: "Я понимаю, что все эти годы видела только себя и обращала внимание только на себя, на свою карьеру. Сейчас я понимаю, что ошибалась". Артист считает, что доверие нужно заслужить.