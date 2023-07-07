Колю Сєргу, як і багатьох українців, обурили слова Олексія Арестовича. Тому співак публічно відповів колишньому радник ОПУ.

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Що сказав Арестович про військових

Нещодавно в одному з інтерв'ю Арестович заявив, що на Україну чекає "заміна базового міфу". Мовляв, військові будуть не героями, а "м'яко кажучи, складною амбівалентною фігурою", до якої суспільство ставитиметься з насторогою.

За його словами, серед військових буде 1,2 мільйона людей з посттравматичним синдромом, які повернуться зі зброєю на руках та з загостреним відчуттям справедливості, а також претензіями до спільноти.

"Що буде протягом 3 – 6 місяців після закінчення війни. Буде велика кількість побутових конфліктів: граната, кинута до сусідів, стрілянина за місце паркування. В нас почнеться ситуація, коли військовий у побуті вважатиметься джерелом небезпеки", – заявив Арестович.

Сєрга поставив Арестовича на місце

Співак Коля Сєрга записав відеозвернення до колишнього радника ОПУ, в якому висловив все, що думає про його слова щодо військових з ПТСР.

Побачив відео, у якому Арестович самовпевнено розповідає про мільйон 200 тисяч військових з ПТСР, які повернуться додому і почнуть кидати гранати під двері своїм сусідам. Що колективний міф зміниться від військовий-герой – на військовий-небезпека. І це Олексій каже після того, як йде активна фаза війни,

– відповів співак.

Він додав, що зараз як ніколи потрібна мотивація військовим і цивільним.

Також Коля Сєрга висміяв захоплення Арестовича психологією. "Її потрібно вивчати як мінімум для того, щоб з'явилася така навичка як рефлексія. Яка допомагає зрозуміти, що ти хочеш сказати х*йню ще до того, як ти її скажеш", – висловився співак.

Сєрга порадив Арестовичу, що б той міг зробити, аби пришвидшити нашу перемогу.

Загальна перемога складається з особистих перемог кожного з нас. Всі ми щось можемо… Твоя перемога, пане Олексію, це замовчати. Бо твій рот – головне гніздо невігластва нашої країни. І твій фронт – мовчання,

– сказав артист.

У коментарях українці підтримали Колю Сєргу та висловили обурення словами Арестовича:

"Я працюю щодня з військовими і це відео мені стало дуже образливим. Арестович готується до виборів і, на жаль, багато людей просто сліпо не помічають його мувів… Коль, Ваша промова на відео отримує найвищу нагороду особисто від мене".

"Дайте нарешті цьому Арестовичу повістку в військкомат, він же ж на початку війни ледь туди не добіг. Треба допомогти".

"Боже, це найкращий попуск цього льотчіка-подводніка за всю історію людства".

"Ви так влучно сказали, що "його рот – гніздо невігластва". Слава Україні".

"Коля Сєрга, дякую за позицію! Мудро і влучно".

"Олексій – балакуча коробка, без співчуття, співпереживання українцям у війні".

До слова, раніше Коля Сєрга різко розкритикував Лободу, Потапа і Барських, які не завжди чесні зі своїми шанувальниками. На його думку, Лобода мала б вийти і сказати: "Я розумію, що всі ці роки бачила тільки себе й звертала увагу тільки на себе, на свою кар’єру. Зараз я розумію, що помилялася". Артист вважає, що довіру треба заслужити.