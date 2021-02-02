Популярная американская исполнительница Бритни Спирс часто удивляет поклонников своими сообщениями в инстаграме, где она танцует или показывает непонятные фото. Звезда высказалась о комментариях фанов и сказала, что делает это ради веселья.

Источник: инстаграм Бритни Спирс

Поклонники американской певицы Бритни Спирс постоянно обсуждают ее сообщения в инстаграме. Некоторые фаны подозревают, что у нее не все в порядке с психическим здоровьем, другие считают, что она находится в наркотическом состоянии.

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Бритни Спирс прокомментировала свои сообщения

Недавно исполнительница впервые ответила на комментарии поклонников. Она обнародовала серию фото, которые уже ранее были в сети. А под ними звезда отметила, что публикует танцы и однообразные фотографии ради веселья.

"Я пытаюсь научиться использовать технологии в этом поколении, движимое технологиями... Но, честно говоря, я терпеть этого не могу! Так что... если мои посты не идеальны... я делаю это ради веселья! Если вы думаете, что я должна выглядеть так, как будто я на обложке журнала, когда танцую... извините, такого не будет", – написала Бритни Спирс.

Подписчики артистки в комментариях высказали свое мнение о словах Бритни Спирс. Отметим, что некоторые фолловеры подозревают, что сообщения звезды на самом деле публикует не она:

Мы видели это фото 10 тысяч раз;

Уверена, что Бритни Спирс знает, как танцевать и использовать инстаграм;

Мы любим твои танцы;

Выйди в прямой эфир;

Извини, но это не ты;

Мы любим тебя, королева;

Мы все знаем, что это не Бритни публикует сообщения.

Что этому предшествовало

Несколькими днями ранее Бритни Спирс опубликовала новый ролик, где она танцует в спортивном наряде. Как и под всеми предыдущими видео, пользователи соцсетей активно высказываются относительно состояния певицы. Звезда часто делится роликами с танцами, поэтому вызывает любопытство у фанов.