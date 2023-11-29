Названы самые популярные песни в Украине по версии Apple Music: есть ли там российские

Музыкальное приложение Apple Music обнародовало подборку 100 главных песен 2023 года в Украине. Среди них есть как украинские песни, так и англоязычные.

Первые места в рейтинге заняли украинские или зарубежные звезды, однако российские треки все еще можно увидеть в списке. Хотя лидирующие позиции, как было раньше, россияне не заняли.

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Apple Music опубликовала самые популярные песни в Украине

Первое место среди популярнейших песен в Украине занял трек Майли Сайрус Flowers. Второе место заняла композиция "Буревиями" SHUMEI и Златы Огневич, а третье место – YAKTAK с песней "Взгляд" (feat. Sobol).

Четвертое место в рейтинге досталось DOROFEEVA с хитом "Чтобы не было", а пятое – певцу Parfeniuk с треком "Провела экскурсию". Шестую строчку заняли певцы SadSvit и Структура счастья с песней "Силуэты".



Скриншот рейтинга / Фото Apple Music

На седьмом месте оказался Wellboy с треком "Домой". Восьмую позицию занял Sam Smith и Kim Petras с хитом Unholy. Девятое место принадлежит SKOFKA "Слышно гимн", а десятое – Parfeniuk "Отрываясь".



Скриншот рейтинга / Фото Apple Music

К сожалению, в списке все еще можно увидеть россиян. В частности, 22 место заняли российские рэперы Кравц и Гио Пика, а 28 место – INSTASAMKA.

К тому же на 17-м месте оказался исполнитель XOLIDAYBOY. Это житель Севастополя Иван Минаев, который сегодня проживает в России и поет на русском языке.

Хотя в основном в рейтинге преобладают именно украинские артисты. В первой половине списка более 30 треков исполняют певцы из Украины, и только шесть – из России.

Недавно 24 Канал делал подборку 12 новых песен от украинских исполнителей, которые вышли на прошлой неделе. Там можно услышать дуэт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и TAYANNA, новые композиции KOZAK SIROMAHA и KALUSH, YAKTAK, MONATIK, а также треки молодых артистов – YAGODA, DEMCHUK, Blockbaby, OKS, TANA, VERONIKA, Геля Зозуля.