Антон Вельбой засветил свою любимую в социальных сетях: нежные фото
Источник:Антон Вельбой
Украинский певец Антон Вельбой продемонстрировал свою возлюбленную в социальных сетях. Известно, что девушку зовут Яна.
Как известно, до этого Антон не представлял общественности свою девушку. Он лишь намекал, что находится в отношениях.
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Антон Вельбой засветил свою любимую
В своем инстаграмме Антон изложил несколько фотографий, на которых можно увидеть девушку певца – Яну Савченко.
На новых фотографиях видно, что пара находится вместе в селе. Были даже фотографии с кровати.
Янка,
– лаконично подписал фото артист.
Велбой с девушкой / Фото с инстаграмма певца
Велбой с девушкой в деревне / Фото с инстаграмма певца
Велбой с девушкой / Фото с инстаграмма певца
Из инстаграмма девушки понятно, что она является стилисткой и продюсером агентства по созданию фото- и видеоконтента.
Девушка Вельбоя / Фото из инстаграмма Яны
Девушка Вельбоя / Фото из инстаграмма Яны
Девушка Вельбоя / Фото из инстаграмма Яны
Девушка Вельбоя / Фото из инстаграмма Яны
Что известно о личной жизни Велбоя
- Ранее певец выкладывал фото, которым заинтриговал своих поклонников. На фото было видно, как он обнимается с белокурой девушкой. Пара позировала в лифте.
- До этого артист не комментировал свою личную жизнь публично. В феврале 2022 Антон рассказывал, что ему часто пишут девушки. Однако, тогда он был не готов к серьезным отношениям. Он привык, что "все происходит само собой". Одно время певец даже носил кольцо на безымянном пальце, чтобы не возникало вопросов.