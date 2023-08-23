Я злюсь, – стендап-комик Тимошенко высказался о Юле Вербе, которая не постить сборы

Юморист Антон Тимошенко высказался о блогерше Юле Вербе, которая активно показывает свою жизнь, но не события войны. Он признался, что не может не осуждать ее.

Сергей Притула и Антон Тимошенко в подкасте упомянули об украинских блогерах, которые словно забывают о полномасштабном вторжении и занимаются исключительно блогингом. Антон во время разговора вспомнил о Юле Вербе.

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Антон Тимошенко о Юле Иве

Стендап-комик признался, что недавно просмотрел страницу блогерши и искал среди публикаций сообщение о сборе или донатах на ВСУ. Но среди фото – только она сама.

Это блогерша, у которой миллионная аудитория, и она называется "живу жизнь". Зашел на ее страницу. Думал, что должен быть какой-то сбор. Я уже сижу и понимаю, что я злюсь на Юлю Вербу, а я не должен этого делать. У нее фотки – я в машине, я в бассейне, я, я, я… И думаю просмотрю сохраненные сториз, там сто процентов есть сохраненный сбор. Но она говорит, как есть, она просто жива жизнь. Она есть, и этого достаточно,

– высказался Тимошенко.

Юморист добавил, что не смог изменить свое впечатление о Юле в лучшую сторону.

"Я не хочу злиться на Юлю Вербу, потому что это моя проблема, что я зашел на ее страницу. Я сидел ночью на ее инстаграм-странице и думаю, я должен как-то до этого дойти, что я к ней отношусь нормально, а не презираю. Потому что так я стану лучшим человеком, что я смог увидеть в человеке что-то хорошее. Я не смог".

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Юлю Вербу критиковали и раньше