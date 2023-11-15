Папа – фашист, – Мухарский эмоционально высказался о детях от Снежаны Егоровой и страхе воевать

Музыкант и шоумен Антон Мухарский опубликовал эмоциональное сообщение по случаю дня рождения. Он высказался о том, почему не воюет и как к нему относятся дети.

14 ноября Антину Мухарскому исполнилось 55 лет. По этому случаю он поделился в сообщении некоторыми мыслями и рассказал о своей жизни. Писатель признался, что сейчас не общается с детьми.

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Как к Мухарскому относятся дети

Дети со мной не общаются. Их у меня пятеро! Для одних папа – фашист-бандеровец. Для других – х*й знает что…

– эмоционально выразился Антон Мухарский.

, у Антона Мухарского 5 детей – две дочери от предыдущих отношений и трое детей от бывшей жены и скандально известной ведущей Снежаны Егоровой. Сейчас Егорова, которая является страстной поклонницей Путина, находится в Германии

Антон Мухарский поблагодарил жену Елизаветы, с которой общается на "вы".

"Однажды она сказала: "Антинчик – вы прекрасны во всех своих проявлениях и ипостасях. Не обращайте внимания на тех, кто пытается вас обесценить. Вы – гений эпохи Украинского Возрождения. Формируем собственный круг благородных людей, близких нам по духу и мировоззрению!" "А все остальные идут на х*й? – искренне поинтересовался я. "Однозначно!" – радостно отозвалась жена, от которой я за 10 лет нашего брака я не услышал ни одного бранного слова. Клянусь всем святым! Ибо сам Господь благословил наш союз", – заметил шоумен.



Антон Мухарский с женой / Фото из фейсбука Антина Мухарского

Мухарский о страхе службы на фронте

В сообщении Антон Мухарский также ответил, почему не служит на фронте. Он вспомнил, как пошел в ТРО в начале полномасштабного вторжения и спутал вражескую ДРГ с СБУ и едва не убил последних.

Понял одно: на войне очень страшно. Поэтому волонтеру. Чего только не поделаешь, чтобы в окоп не лезть. Вместе с супругой собрали на нужды ВСУ более 7 миллионов гривен. Воевать – сцю. Поэтому очень морально страдаю,

– заявил шоумен.

Мухарский добавил: его успокаивает жена со словами, что каждый должен быть на своем месте. Только настоящие герои способны уходить на фронт.

"Знаю одно – пойти с диванов о разных фронтах научились все. Пойти же на единственный – способны настоящие Герои. Честь им и Слава! А еще всеобъемлющая благодарность и всесторонняя помощь от нас и Бога, в которого верю", – отметил музыкант.