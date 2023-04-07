С оружием в руках: на войне погиб Антон Дербилов – художник и музыкант

В боях за Украину погиб скульптор, художник и музыкант Антон Дербилов, служивший в 5-й Слобожанской бригаде Национальной гвардии. Он получил ранение после обстрела и умер с оружием в руках.

Художник и музыкант Антон Дербилов с псевдонимом "Патрик" погиб на войне в четверг, 6 апреля. Это произошло во время боев за освобождение поселка Кременная в Луганской области.

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Погиб Антон Дербилов

Антон Дербилов служил в 5-й Слобожанской бригаде Национальной гвардии, куда поступил в феврале 2022 года. Побратимы музыканта и сообщили о гибели.

6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения несовместимые с жизнью и погиб на поле боя с оружием в руках. Жил и погиб как Герой. Солдат Дербилов Антон был ветераном Слобожанского контрнаступления,

– сообщили в бригаде.



Погиб Антон Дербилов / Фото из фейсбука Слобожанской бригады

Что известно об Антоне Дербилове

Антон Дербилов – скульптор, художник и музыкант из Харькова. Ему было 43 года.

У Антона осталось три дочери.

При жизни Антона Дербилова наградили медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям российско-украинской войны" и за "Доблестную службу".

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким гвардейца.