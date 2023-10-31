Установили рекорд, – "Антитела" ошеломили суммой, которую собрали для ВСУ в мировом туре

31 октября 2023, 17:03
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Украинская группа "Антитела" продолжает мировой тур. Артисты собирают деньги для ВСУ, чтобы закупить 10 тысяч военных аптечек. Группе уже удалось собрать 300 тысяч долларов на концертах в США и Канаде.

Однако "Антитела" не останавливаются на достигнутом. Их цель – собрать полмиллиона долларов (20 миллионов гривен), передает 24 Канал.

Интересно "Антитела" в США за один вечер собрали 49 тысяч долларов: как им в этом помог военный

"Антитела" собирают деньги для ВСУ

Музыканты отправились в мировой тур, чтобы помочь украинским военным. Они хотят закупить 10 тысяч военных аптечек IFAK.

Группа уже смогла собрать большую половину запланированной суммы.

Только в США и Канаде музыкантам совместно с партнерами – фондом United Help Ukraine удалось собрать 300 тысяч долларов и установить абсолютный рекорд благотворительного собрания среди украинских артистов.
– написали "Антитела".

Города тура, собравшие рекордные суммы донатов:

  • Чикаго – более 49 тысяч долларов,
  • Сан-Франциско – более 43 тысяч долларов,
  • Нью-Йорк - более 33 тысяч долларов,
  • Сиэтл – более 19 тысяч долларов.

Перед концертами, в рамках уникальных аукционов, группа позволяет зрителям приобщиться к благотворительности и приобрести эксклюзивные лоты от музыкантов.

Смотрите фото с концертов "Антител" в США и Канаде \ Фото пресс-службы группы

"Антитела" в мировом туре

Сейчас группа продолжает тур по Европе, после чего улетят в Австралию и Новую Зеландию.

Следующие концерты группы "Антитела" в Европе:

  • 3 ноября – Лиссабон
  • 5 ноября – Барселона
  • 6 ноября – Аликанте
  • 9 ноября – Сидней
  • 12 ноября – Мельбурн
  • 16 ноября – Новая Зеландия, Окленд
  • 25 ноября – Дублин
  • 26 ноября – Манчестер
  • 27 ноября – Лондон
  • 29 ноября – Эдинбург
  • 02 ноября – Кишинев
Справка! Этот мировой тур стал первым в таком масштабе после вывод группы с фронта по приказу Валерия Залужного.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь служили в составе 130 Батальона ТРО, защищая Киев, а затем Харьков от российских оккупантов.
Автор: Марія Бондар