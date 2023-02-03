"Фортеця Бахмут": мощная военная премьера от группы "Антитела"

Впервые с начала полномасштабного вторжения группа "Антитела" представит полноценную музыкальную премьеру. "Фортеця Бахмут" – песня, которая правдиво передает эмоции и впечатления, которые испытали музыканты за этот год.

"Антитела" пол года участвовали в боевых действиях, стояли на защите Украины, помогали спасать жизнь украинским военным. В сентябре музыканты вернулись к творчеству, но не забывают о наших защитниках, постоянно ездят за помощью на передовую. Первую за год войны песню посвятили титанам, которые борются с врагом в самой горячей точке украинской земли – городе Бахмут.

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"Фортеця Бахмут" – посвящение стойкости украинского народа

Этой композицией музыканты стремятся усилить дух военных, которые защищают наше государство, держа огромный фронт и горячий клочок украинской земли, еще один символ устойчивости, смелости и силы – город Бахмут. Трек должен помогать украинскому народу проходить сложные испытания и принимать трудные решения в необходимое для государства время.

Лирику композиции создали за сутки. Мелодию и гармонию солдат и музыкант группы Сергей Вусик написал давно. Они ждали своего времени и были дополнены аранжировками и чертами, которые "Антитела" получили на войне.

"Фортеця Бахмут" – это посвящение стойкости и подвига украинского народа, военных, которые борются против неоправданной несправедливой агрессии России. Военные, которым Тарас Тополя давал слушать эту песню перед релизом, просили выпускать ее как можно скорее, потому что она нужна именно сейчас.

Мы как музыканты понимали, что нужно сделать что-то вдохновляющее, с чем хотелось бы рвать землю, идти в бой, стоять и не отступать. Но как граждане, имеющие боевой опыт, понимаем, что свое дело и свою задачу нужно делать спокойно, как тому учили нас. Понимали, что за нашими спинами, за спинами тех, кто именно сейчас с оружием сопротивляется оккупантам – будущее Украины. И что бы ни происходило вокруг, ты должен взять себя в руки и делать все, что от тебя зависит в лучшем виде. Так случилось, что подобных ситуаций и мы пережили достаточно, поэтому, как никто, понимаем о чем поем и за что стоят наши собратья в самой адской точке мира сегодня,

– поделился Тарас Тополя.

"Антитела" – "Фортеця Бахмут": смотрите видео онлайн

В лирик-видео к песне показали кадры разрушенного Бахмута, музыканты группы и их друзья сняли несколько дней назад. А уже 10 февраля "Антитела" представят клип, съемки которого происходили и на передовой.

"Антитела" отправляются в международный тур

и деятельность благотворительного фонда "Антитела" можно по ссылке

В феврале 2023 с целью популяризации украинской музыки, знакомства с героической борьбой Украины через проведение музыкальных мероприятий "Антитела" отправляются в международный тур. 26 февраля состоится первый концерт в Лондоне. Впоследствии музыканты посетят еще несколько стран на разных континентах. Все детали на официальном сайте коллектива.