У Антина Мухарского умер отец

Украинский актер и общественный деятель Антин Мухарский потерял отца. На днях у мужчины случился инсульт, а утром 2 ноября он скончался. Звездный сын рассказал, каким был последний день его жизни. Щемящие детали читайте ниже.

Знаменитый Антин Мухарский подчеркнул, что его отцу Дмитрию "Бог отпустил почти 90 лет". Его жизнь внезапно оборвалась после семейной прогулки с женой и младшим сыном. Причиной смерти стал инсульт.

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"Его последние день тоже был прекрасным. Они вместе с мамой и моим младшим братом пошли в кино, потом поужинали в ресторанчике, потом бродили по торговому центру. Потом пришли домой, вдохновенные и наполненные", – вспомнил шоумен.

Случился инсульт. Сложная операция, искусственная кома, несколько дней борьбы и утренний звонок мамы: "Отец умер",

– поделился Антин Мухарский.

Он отметил, что отец оставил после себя мир, "полный счастья, добра и любви". Поэтому прощание с ним будет публичным. Время и место шоумен сообщит позже.

Отец Антина Мухарского Дмитрий / Фото из Фейсбука шоумена

Дмитрий Мухарский – украинский режиссер и народный артист Украины, который: