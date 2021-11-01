На время смерти Колеснику был 71 год. Он известен ролями в кинофильмах "Как закалялась сталь", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Тот, кто прошел сквозь огонь" и других.
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Пока родные и друзья не сообщают, что стало причиной смерти актера.
Что известно об Алексее Колеснике
- Родился 20 марта 1950 года в городе Карловка (Полтавская область).
- В 1973 году дебютировал в кино.
- В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.
- В том же году начал работу в украинских театрах.
- В 1978 году начал карьеру на киностудии Довженко.
- Спустя 4 года стал штатным актером студии.
- Являлся членом Национального союза кинематографистов Украины.
Самые известные фильмы
- "Как закалялась сталь";
- "Алтунин принимает решение";
- "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго";
- "Холодное лето пятьдесят третьего";
- "Война на западном направлении";
- "День проигравших";
- "Тот, кто прошел сквозь огонь".
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