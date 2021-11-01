На время смерти Колеснику был 71 год. Он известен ролями в кинофильмах "Как закалялась сталь", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Тот, кто прошел сквозь огонь" и других.

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Пока родные и друзья не сообщают, что стало причиной смерти актера.

Что известно об Алексее Колеснике

Родился 20 марта 1950 года в городе Карловка (Полтавская область).

В 1973 году дебютировал в кино.

В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году начал работу в украинских театрах.

В 1978 году начал карьеру на киностудии Довженко.

Спустя 4 года стал штатным актером студии.

Являлся членом Национального союза кинематографистов Украины.

Самые известные фильмы

"Как закалялась сталь";

"Алтунин принимает решение";

"Баллада о доблестном рыцаре Айвенго";

"Холодное лето пятьдесят третьего";

"Война на западном направлении";

"День проигравших";

"Тот, кто прошел сквозь огонь".

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