"Просто в сердце": фаны в восторге от нового трека Анны Тринчер, вирусящегося в тиктоке

Певица Анна Тринчер представила новую песню "Очі". Этот трек уже стал вирусным в соцсетях. О чем рассказывает композиция – дальше.

Популярная украинская певица Анна Тринчер представила долгожданную композицию "Очі". Ее в сети называют мантрой любви.

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Новая песня Анны Тринчер

Песня "Очі" – это легкая композиция, рассказывающая о страстной любви. Певица попыталась доказать, что настоящая любовь, даже с первого взгляда, – не миф.

Глаза – это зеркало души, через которые мы попадаем куда-то глубже, читаем мысли и эмоции других. Через глаза мы влюбляемся, радуемся и переживаем тревогу. А когда глаза говорят любовью, то только двум партнерам известно о всей глубине настоящих чувств. Эта песня для каждого раскрывается по-особому, так же как и является особенной для меня,

– поделилась Анна Тринчер.

Ранее исполнительница решила по-новому открыться в своем творчестве. Новый виток начался с композиции "Кропива", а следующей стала – "Очі". Это две разные истории любви и две жизни певицы, которые она собирается дополнять и рассказывать в своих будущих, но ближайших работах.

Еще перед выходом песни Анна запустила мелодию "Очі" в тикток – там более 1,5 тысячи пользователей за три дня записали свои видео под песню. Трек завирусился и попал в тренды.

Анна Тринчер – "Очі": смотрите видео онлайн

Как отреагировали в сети

Поклонники делятся первыми впечатлениями после прослушивания премьеры Анны Тринчер.