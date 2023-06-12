В начале мая Анна Тринчер попала в конфуз – в эфире шоу "Я люблю Украину" она забыла, когда День Независимости. Артистку высмеяли в сети, а она сама признала свой позор.

Интересно Есть чувство вины, – блогер Волошин ответил на хейт и объяснил, почему не пошел воевать на фронт

Тринчер объяснила конфуз с Днем независимости

Певица прокомментировала скандал со своим участием в шоу, во время которого она затруднилась ответить, когда празднуется День независимости Украины.

Я понимаю, что это мой жесткий завтык. И мне стыдно за это. Но людям не интересно то, на что я ответила, им интересно, на что я не ответила. Мне так было больно от этих комментариев. Я рыдала с утра, потом был сеанс с командой, они меня успокаивали,

– ответила Тринчер.

Это стало для нее "красным флагом", что ей нужно над этим работать. "Для меня это был трудный путь переступить через себя и выставить все это в инстаграмме… Я поняла, что это будет хороший урок, и если я это не покажу, то я буду слабачкой", – призналась она.

По словам певицы, многие написали ей свои истории и почувствовали в ней поддержку.

Тринчер ответила на хейт о "шароварщине"

Анна объяснила, что многие артисты, в том числе и она, берут за референс то, чем вдохновляются.

Одно дело взять и тупо копаться, а другое дело — вдохновиться и создать что-то свое. Я придерживаюсь мнения, что любая музыка имеет право на существование. Многие обвиняют артистов и меня в "шароварщине"... Это украинская культура - казаки и казачки. Я отрицательно отношусь к людям, которые цепляют ярлыки на музыку,

– сказала Тринчер.

По ее мнению, любая музыка – это класс, когда люди под нее кайфуют.

Смотрите интервью с Анной Тринчер: видео

К слову, на днях киевская группа Junket планировала выступление в Одессе, но ее отменили. Все потому, что музыкантов задержали на вокзале работники ТЦК и забрали их в воинскую часть. Впоследствии в военкомате объяснили инцидент. Отправят ли артистов на фронт – читайте в статье.