Откачивали в гримерке, – Анна Тринчер рассказала о плохом самочувствии после концерта
Источник:Анна Тринчер
Анна Тринчер сейчас активно проводит концерты по городам Украины. В частности, на днях она выступила в Ужгороде. Впрочем, на сцене певице стало плохо.
По словам девушки, у нее была паническая атака. Приступ начался прямо посреди концерта. Артистка отметила, что едва устояла на последнем номере.
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Анна Тринчер о приступе паники
Она поделилась, что уже давно не страдала паническими атаками. Но в конце концерта чувствовала себя очень плохо, и поняла, что это приступ. Следовательно, команде пришлось откачивать исполнительницу в гримерке.
После концерта произошла паническая атака. Я едва устояла последний номер, в перерывах между фотосессией меня откачивали в гримерке. Уже давно, кстати, не было. Вот такие реалии жизни артиста,
– рассказала певица.
Анна Тринчер о панической атаке / Скриншот с инстаграмм-сторис
Артистка заметила, что для того, чтобы успокоиться, приняла таблетки и медитировала.
Панические атаки у звезд
- Актриса Ксения Мишина рассказывала, что страдала от приступов в юном возрасте. Ей тогда было 18 лет. По ее словам, панические атаки возникали каждый день. Поэтому к ней постоянно приезжали скорые и снижали давление.
- Анастасия Приходько борется с приступами паники около 16 лет. Первый приступ произошел во время гастрольного тура "Фабрики звезд" в 2007 году.
- Украинская певица Настя Каменских впервые почувствовала паническую атаку в январе 2021 года. Это произошло после потери отца. Исполнительница рассказывала: "Это были очень странные ощущения, когда вся буря эмоций выходит из тебя через край, и ты не можешь контролировать свое состояние".