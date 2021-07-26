Они меня сломали, – Анна Тринчер рассказала о сложных отношениях с бывшим

Украинская блогерша и артистка Анна Тринчер поделилась деталями личной жизни. Она рассказала об абьюзивных отношениях с парнем, который ее не уважал.

Украинская блогерша и актриса Анна Тринчер рассказала о предыдущих отношениях, которые оказались абьюзивными. Деталями она поделилась в инстаграм-сториз в личном блоге.

Интересно 30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера

Анна Тринчер о сложных отношениях

После того, как звезда закончила отношения с Богданом Осадчуком, она начала встречаться с другим парнем. Его имя Анна решила не рассекречивать. Пара начала жить вместе, однако это продлилось недолго.

Это были самые сложные отношения... Они меня внутренне сломали. Я ненавидела себя, его. Все было как в тумане. Меня не ценили, презирали. Я полностью растворилась в своих комплексах, которые всплыли в этих отношениях,

– призналась Тринчер.

"Каждый день я просыпалась со словами "как же все достало". Мне было очень плохо, я плакала каждый день. Был абьюз", – подчеркнула девушка.

Блогер добавила, что в период этих сложных отношений она боролась с сонными параличами. На день рождения Анны парень испортил ей настроение, а потому она собрала вещи и переехала.



Анна Тринчер об отношениях с бывшим / Фото из инстаграм-сториз

Несмотря на слухи о романе Анны Тринчер с Позитивом, артистка не скрывает отношений со скандальным блогером Александром Волошиным. В новых отношениях девушка чувствует себя счастливой.

Сейчас звездная пара решилась на новый шаг. Анна Тринчер вскоре переедет к своему избраннику.