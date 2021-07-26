Українська блогерка та акторка Анна Трінчер розповіла про попередні стосунки, які виявилися аб'юзивними. Деталями вона поділилась в інстаграм-сторіз в особистому блозі.

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Анна Трінчер про складні стосунки

Після того, як зірка завершила стосунки з Богданом Осадчуком, вона почала зустрічатися з іншим хлопцем. Його ім'я Анна вирішила не розсекречувати. Пара почала жити разом, однак це протривало недовго.

Це були найскладніші стосунки... Вони мене внутрішньо зламали. Я ненавиділа себе, його. Все було як в тумані. Мене не цінували, зневажали. Я повністю розчинилася у своїх комплексах, які спливли в цих стосунках,

– зізналась Трінчер.

"Кожен день я прокидалася зі словами "як же все дістало". Мені було дуже погано, я плакала кожного дня. Був аб'юз", – наголосила дівчина.

Блогерка додала, що в період цих складних стосунків вона боролась з сонними паралічами. На день народження Анни хлопець зіпсував їй настрій, а тому вона зібрала речі та переїхала.



Анна Трінчер про стосунки з колишнім / Фото з інстаграм-сторіз

Попри чутки про роман Анни Трінчер з Позитивом, артистка не приховує стосунків зі скандальним блогером Олександром Волошиним. У нових відносинах дівчина почувається щасливою.

Зараз зіркова пара наважилась на новий крок. Анна Трінчер незабаром переїде до свого обранця.