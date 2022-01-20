Анна Тринчер рассекретила сумасшедшую сумму, которую заплатила за увеличение груди

20-летняя Анна Тринчер долго решалась на операцию по увеличению груди, поэтому выбрала одного из лучших пластических хирургов страны. Его услуги стоили певице очень дорого – 6 тысяч долларов!

Участница "Голоса страны" и звезда сериала "Школа" развивается не только как певица и актриса, но и как блогер. У Анны Тринчер 1,8-миллионная аудитория в инстаграме, которая приносит ей бешеные деньги за рекламу. Так, девушка обеспечивает себе люксовую жизнь – от брендового гардероба до лучших врачей. В частности грудь артистка увеличивала у именитого пластического хирурга Дениса Юрченко.

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Сколько Анна Тринчер заплатила за увеличение груди

20-летняя певица обратилась в частную клинику. За все обследования, анализы и операцию она заплатила 6 тысяч долларов – 170 тысяч гривен! Однако Анна Тринчер нескоро сможет похвастаться своим новым бюстом третьего размера. Следующие несколько недель она будет носить компрессионный бандаж.

Пока могу показать только так. Грудь еще не стала в свою форму, ткань не растянулась. А еще мне очень натирает корсет,

– делится бюргерка с фолловерами.

Анна Тринчер после увеличения груди / Фото из инстаграм-сторис

Кто из звезд увеличивал грудь

Блогер Саша Бо из Ивано-Франковска увеличивала грудь у экс-мужа Славы из "НеАнгелов" Эдгара Каминского. Она также делала ринопластику, септопластику, колола филлеры в губы и подбородок.

Блогер София Стужук увеличивала грудь в Турции, а Каминский делал ей пластические операции на лице в прямом эфире.

Участница "Холостяка 11" Надин Медведчук увеличивала грудь у того же пластического хирурга, что и Анна Тринчер.