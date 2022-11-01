Должна быть операция, – Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем

Украинская певица Анна Тринчер призналась, что должна была перенести операцию. Но из-за проблем со здоровьем ее отложили на неопределенное время.

Украинская блоггерша и певица Анна Тринчер рассказала о проблемах со здоровьем. Она поделилась об этом поклонникам на странице в инстаграмме.

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Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем

Артистка рассказала, что у нее должна была быть операция, хотя не добавила, какая именно. Но накануне она сдала анализы, где оказалось, что есть определенные проблемы.

Что касается анализов. Честно, я вообще не думала, что у меня будут какие-нибудь проблемы. Я сегодня на 100% была настроена на операцию. Но, к сожалению, мой врач анестезиолог сказал, что мы не можем делать операцию с такими анализами,

– призналась Анна Тринчер.



У Тринчер проблемы со здоровьем / Фото с инстаграм-сториз

"У меня нашли глюкозу там, где ее не должно было быть. Поэтому мне нужно будет сдать повторные анализы и анализы на содержание глюкозы в крови. Сегодня не смогла это сделать из-за воздушной тревоги, поэтому операция просто смещается еще на неопределенное время", – добавила звезда.



У Тринчер проблемы со здоровьем / Фото с инстаграм-сториз



У Тринчер проблемы со здоровьем / Фото с инстаграм-сториз

Добавим недавно операцию перенесла певица Алина Гросу. После жалоб на проблемы со здоровьем артистка рассказала, что находится в больнице после хирургического вмешательства. Операция длилась 3,5 часа, но звезда не призналась произошедшему.

Через несколько дней Алину выписали домой. Она не показала, как выглядит. "Я уже дома, чувствую себя получше, уже стою на ногах. Все еще немного болит".