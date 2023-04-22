С очень опухшим лицом: Анна Тринчер показала шокирующее фото после 5-часовой операции

Певица и блоггер Анна Тринчер вышла на связь после того, как пять часов провела под наркозом. Девушка рассказала, что ей накануне сделали операцию. Вероятно, певице удалили зубы мудрости, ведь с утра ее лицо очень опухло.

Анна не призналась, что именно за операцию ей сделать, однако из видео очевидно, что артистка удалила зубы мудрости. Раньше певица показывала, как увеличила себе губы.

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В Instagram-stories звезда поделилась первыми кадрами после того, как врачи вывели ее из медикаментозного сна. Она была еще в достаточно бессознательном состоянии и только отошла от анестезии.

Некоторое время Тринчер просто бормотала и говорила все, что приходило в голову, как это часто бывает после наркоза. Некоторые фразы после операции заставили звезду посмеяться над собой.

"Жить буду! Это только первые три минуты после выхода из седации. Я там такое мочила!" А зубчики удалили? А я не в раю?", – поделилась певица.



Анна Тринчер сразу после операции / Фото с ее инстаграм-сторис

После процедуры у певицы несколько набухла нижняя часть лица, поэтому она в шутку поинтересовалась у поклонников, как им ее новый нос.

Однако уже с утра звезда запостила новое фото с очень опухшим лицом. Тринчер заявила, что даже не ожидала себя такой увидеть, и пошутила, что прямо на ночь поела соленых огурчиков.



Анна Тринчер на утро после операции по удалению зубов / Фото с ее инстаграмм-сторис

Напомним, что ранее певица набила три новых татуировки, для которых выбрала достаточно пикантные места на теле. Но вместо комплиментов Тринчер нарвалась на критику. Что о папе сказали ее поклонники – узнайте в статье.