Анна Тринчер заинтриговала новостью о беременности: почему сеть возмущается
Источник:инстаграмм Анны Тринчер
Певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин в очередной раз оказались в центре скандала. Супруги опубликовали фото с УЗИ, заинтриговав новостью о беременности, и нарвались на критику.
Волошин известен своими скандальными видео. Теперь к розыгрышам аудитории присоединяется и его жена Анна Тринчер, которая помимо певческой карьеры также развивает личный блог в инстаграмме.
Не пропустите "Жизнь продолжается": Светлана Тарабарова объявила о третьей беременности
Тринчер и Волошина раскритиковали за фото с УЗИ
На инстаграмм-страницах влюбленных появились фотографии, на которых Аня держит в руках снимок с УЗИ. На первый взгляд, супруги сообщают, что ожидают пополнения в семье. Провокативна и подпись к фото: "У нас будет мальчик".
Однако если посмотреть на УЗИ внимательнее, то видно, что там изображен котик. Поэтому таким сообщением супруги сообщили, что теперь у них есть домашний любимец. Недавно Анна и Александр отдыхали в Буковеле. Там у дверей ресторана увидели голодного котика. Влюбленные решили забрать его в свою семью.
Для просмотра всех фото пролистывайте справа:
Но не все подписчики с пониманием отнеслись к такой публикации. Многие обвинили супругов в хайпе.
- "Этот постоянный хайп с намеком на беременность уже действительно бесит".
- "Хайп на хайпе. Надоело. Просто отпишусь, потому что эта вечная "Санта-Барбара" уже бесит".
- "Уже нет слов".
- "Но вы меня раздражаете. Детский сад. Уже не интересно".
- "Вся жизнь – сплошной хайп. Уже тошнит от этих постоянных пустых интриг".
- "Вот вы не на чем просмотры поднять. Жесть".
- "Не блог, а цирк".
Скандалы с Тринчер и Волошиным
- В конце февраля Анна Тринчер и Александр Волошин уехали из Киева на Запад Украины. В начале мая они вернулись в столицу, но не могли зайти в квартиру, арендованную до войны. Владелица элитного жилья не пускала звезд и не отдавала 4 тысяч долларов.
- Родные Тринчер не поддержали ее решение выйти замуж за блоггера. Да, она рассорилась с мамой и бабушкой еще до грандиозного предложения.
- Война стала шоком для Тринчера и Волошина. Пара едва не разбежалась, потому что не разговаривала друг с другом целых три дня.