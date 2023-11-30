Скандалы блогера и ценные подарки: бурная история любви Ани Тринчер и Саши Волошина

Брак блогеров и певцов Анны Тринчер и Александра Волошина подошел к концу. Звездные супруги, известные пышными жестами и откровенностью в соцсетях, объявили о разводе.

24 Канал припомнит, как начался роман звездной пары и чем продолжался. Хотя он был непродолжительным, но насыщенным разными событиями.

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Кто такой Александр Волошин

Саша Волошин – украинский блогер, не раз вмешивавшийся в разные скандалы. Один из таких произошел в июне 2021 года, когда тот устроил показательный розыгрыш с iPhone, а после того, как камера выключилась, потребовал вернуть телефон. Позже оказалось, что весь скандал был искусственным и подстроенным ради хайпа в сети.

Блогер занимается образовательными курсами, из-за чего иногда его называют "инфоциганом", также зарабатывает на ютубе и инвестициях. Его доход превышает 70 тысяч долларов в месяц.

Как начались отношения пары

Сначала Аня и Александр были друзьями, но со временем их общие видео и фото все больше намекали на отношения. Весной 2021 года они начали встречаться – тогда Волошин устроил любимой романтический ужин и сюрприз.



Аня Тринчер и Саша Волошин / Фото из инстаграма

Инфлюэнсер дважды делал Ане предложение – впервые она отказалась. В следующий раз Александр устроил ей байк-шоу с участием 40 мотоциклистов и близких друзей прямо перед ТЦ Retroville. Юноша вручил Анне обручальное кольцо от элитного бренда Cartier за 2500 долларов и букет роз. Девушка согласилась выйти за него замуж.

Как состоялась помолвка: видео

В отношениях не обходилось без трудностей. После помолвки Аня поскандалила с близкими, ведь они были против раннего замужества девушки. Сказалась на романе и полномасштабная война: пара не разговаривала 3 дня из-за стресса.



Аня Тринчер и Саша Волошин / Фото из инстаграма

Жизнь Анны и Александра в браке

25 октября Анна Тринчер и Александр Волошин поженились. Они планировали пышную церемонию с участием звезд, но за несколько дней до свадьбы все было отменено из-за халатности организаторов. Молодожены только расписались, а радость праздника с ними разделили близкие. Интересно, что после женитьбы Анна и Саша подписали брачный договор.

Обеты Анны и Александра: видео

Пара часто дарила друг другу дорогие подарки: новый iPhone, часы Versace и даже автомобиль Porsche за 70 тысяч долларов.



Аня Тринчер и Саша Волошин / Фото из инстаграма

Почему пара разводится

В июле пара объявила о новом этапе в жизни – они переехали в двухэтажный загородный дом.



Аня Тринчер и Саша Волошин / Фото из инстаграма

Но уже через несколько недель у пары начался кризис в отношениях.

Одной из причин стал диагноз Волошина – депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством. Походы к психологам и какие-либо другие попытки не смогли спасти их брак.

В один момент я понял, что не готов дальше причинять тебе ту боль, которую причинял. Понял, что я не могу контролировать это. Я тебе сказал, что я не чувствую к тебе того, что испытывал раньше. Такие чувства, которые были раньше, их уже нет,

– сказал Александр.

Анна Тринчер и Александр Волошин разводятся: видео