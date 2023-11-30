24 Канал пригадає, як розпочався роман зіркової пари та чим продовжувався. Хоч він був нетривалим, але насиченим різними подіями.

Цікаво Після чуток в мережі: Анна Трінчер чесно відповіла, чи зрадив її Олександр Волошин

Хто такий Олександр Волошин

Саша Волошин – український блогер, який не раз встрявав у різні скандали. Один із таких стався у червні 2021 року, коли той влаштував показовий розіграш з iPhone, а після того, як камера вимкнулась, вимагав повернути телефон. Пізніше виявилося, що весь скандал був штучним і підлаштованим заради хайпу в мережі.

Блогер займається освітніми курсами, через що подекуди його називають "інфоциганом", також заробляє на ютубі та інвестиціях. Його дохід перевищує 70 тисяч доларів у місяць.

Як почалися стосунки пари

Спершу Аня та Олександр були друзями, але з часом їхні спільні відео та фото щоразу більше натякали на стосунки. Навесні 2021 року вони почали зустрічатися – тоді Волошин влаштував коханій романтичну вечерю та сюрприз.



Аня Трінчер і Саша Волошин / Фото з інстаграму

Інфлюенсер двічі робив Ані пропозицію – вперше вона відмовилась. Наступного разу Олександр влаштував їй байк-шоу за участі 40 мотоциклістів та близьких друзів прямо перед ТЦ Retroville. Юнак вручив Анні обручку від елітного бренду Cartier за 2500 доларів та букет троянд. Дівчина погодилась вийти за нього заміж.

Як відбулися заручини: відео

У стосунках не обходилося без труднощів. Після заручин Аня поскандалила з близькими, адже вони були проти раннього заміжжя дівчини. Позначилась на романі й повномасштабна війна: пара не розмовляла 3 дні через стрес.



Аня Трінчер і Саша Волошин / Фото з інстаграму

Життя Анни та Олександра у шлюбі

25 жовтня Анна Трінчер та Олександр Волошин одружилися. Вони планували пишну церемонію за участю зірок, але за кілька днів до весілля все було скасовано через недбалість організаторів. Молодята лише розписалися, а радість свята з ними розділили близькі. Цікаво, що після одруження Анна та Саша підписали шлюбний договір.

Обітниці Анни та Олександра: відео

Пара часто дарувала одне одному коштовні подарунки: новий iPhone, годинник Versace та навіть автомобіль Porsche за 70 тисяч доларів.



Аня Трінчер і Саша Волошин / Фото з інстаграму

Чому пара розлучається

У липні пара оголосила про новий етап у житті – вони переїхали до двоповерхового заміського будинку.



Аня Трінчер і Саша Волошин / Фото з інстаграму

Але вже через кілька тижнів у пари розпочалась криза в стосунках.

Однією з причин став діагноз Волошина – депресія з обсесивно-компульсивним розладом. Походи до психологів та будь-які інші спроби не змогли врятувати їхній шлюб.

В один момент я зрозумів, що не готовий далі причиняти тобі той біль, який причиняв. Зрозумів, що не можу контролювати це. Я тобі сказав, що я не відчуваю до тебе того, що відчував раніше. Такі почуття, які були раніше, їх вже немає,

– сказав Олександр.

Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучаються: відео