Ужас, – Анна Саливанчук шокирована поведением врачей в Буковеле и Яремче

Украинская актриса Анна Саливанчук недовольна медиками в Яремче и Буковеле. Она рассказала историю, как его сыну зашивали колено.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук недавно приехала в Буковец. С ее сыном на днях случилась неприятная история.

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Анна Саливанчук пожаловалась на врачей в Карпатах

Актриса рассказала, что ее сын упал на ровном месте – на металлическую пластину, которая выглядывала из-под искусственной травы. Так Глеб разрезал колено, и ему понадобилась помощь врача. Анна отвела парня в находящийся на курорте медпункт.

Я пришла в больницу, где мне сказали, что это медпункт, мне сказали – 3500 тысяч, я сказала: я заплачу деньги, но посмотрите, нужно ли что-то делать или это опасно. "Нет, я не буду". Я сказала – спасибо за клятву Гиппократа, вы суперврач,

– поделилась Саливанчук.

Актрисе пришлось вызвать скорую, которая приехала за полчаса. Там ей сообщили, что ближайшая больница есть в Яремче (это около 40 километров от Буковеля), но врач там такой, что "если ребенок будет плакать и кричать, он зашивать не будет". Звезда уехала в заведение своим авто, однако на месте еще долго ждала медика.

"Я могу только догадываться, но мне кажется, что он был под хмельком. Врач начинает смотреть на ногу, снимать пластырь, а малыш плачет. Врач говорит: "Если он будет плакать, то езжайте в Ивано-Франковск и под общим наркозом зашивайте колено"… Я договариваюсь с Глебом, успокаиваю его, он все равно плачет, говорю: “Не волнуйся, сейчас будет не больно, ничего страшного не будут делать". Врач возвращается и говорит: "Не лгите своему ребенку. Я сейчас буду шить. Да, Глеб, сейчас игла зайдет тебе в колено и будет зашивать"", – добавила Анна Саливанчук.

Актриса не понимала, зачем врач снова заставил ее сына плакать. Она призналась, что из 6 врачей ей попалась только одна "адекватная" медсестра.

Рану Глеба зашили, но не хотели рассказать, как ухаживать за швами и когда их снимать, поэтому Саливанчук была вынуждена звонить по телефону знакомому хирургу.

У меня шок. Во-первых, как на целый Буковель нет никакой больницы, только этот человек, говорит такие суммы, не факт, что он специалист, неизвестно, умеет ли он вообще шить. Как это возможно, как люди ведут себя? Сейчас война, а вы не можете объяснить, что делать с коленом. Это просто ужас,

– подытожила актриса.

Анна Саливанчук о врачах в Буковеле: смотрите видео