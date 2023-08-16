"Необычно для меня": Анна Саливанчук кардинально изменила цвет волос и прическу – эффектные фото

Украинская актриса Анна Саливанчук отважилась на изменения во внешности. Звезда покрасила волосы и даже сделала новую прическу. Анна признается, что ей нравится, однако получилось немного необычно.

Знаменитость побывала в салоне красоты. В соцсетях Саливанчук показала фото после смены имиджа.

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Ранее у Саливанчука волосы были окрашены в технике "балаяж" – верх темного цвета, а низ – освещен. Сейчас актриса вернулась к своему натуральному оттенку.



Анна Саливанчук покрасила волосы / Фото с ее инстаграмм-сторис

Также Анна сменила прическу. Артистка отказалась от объема и немного подстригла волосы. Правда, для знаменитости пока необычно так ходить, так что она сделала себе небольшие локоны.

Вот такая я сейчас. Как видите, это натуральный мой цвет. Совершенно необычная для меня прическа. Цвет мне очень нравится, а прическа… Я люблю свою челку, свой объем, но мои коллеги говорят, что это меня немного устаревает. Мне скоро 38 лет, поэтому хочу быть молодой и красивой. Как видите, я немного накрутила волосы, с ровным ходить не смогла,

– рассказала Саливанчук.



Анна Саливанчук сменила прическу / Фото с ее инстаграм-сторис

Сама же Анна в соцсетях показала свои архивные фото. Актриса признается, что неоднократно экспериментировала со своими волосами. Раньше она ходила и с темным, и со светлым оттенком. Также знаменитость состригала волосы и отращивала их.



Анна Саливанчук часто меняла прическу / Фото с ее инстаграм-сторис

Кто из звезд недавно тоже сменил имидж