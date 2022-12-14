Не будет другой жизни, – интервью с "Мисс Украина Вселенная" Анной Неплях, которая стала певицей

Участница 10 сезона "Холостяка" и "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях начала музыкальную карьеру. Артистка рассказала, как решилась сделать это во время войны, и какие новинки готовит для поклонников.

Деталями нового творческого пути Анна поделилась в интервью 24 канала. О популярности, музыке, войне, первых песнях и клипах – читайте дальше.

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Первую популярность мне принес инстаграмм, – Анна Неплях о начале творческого пути

Анна, вы уже известная личность в медиапространстве, как инфлюэнсер, модель, победительница "Мисс Украина Вселенная" 2021. Расскажите о своем пути к популярности. Из чего он состоял?

Первую популярность мне принес инстаграмм. У меня всегда было больше подписчиков, чем у моих знакомых. С модельной карьерой аудитория росла, ведь имела интересные съемки, которые привлекали зрителей. Затем участие в разных шоу, самым популярным из которых было романтическое реалити "Холостяк". Тогда вся Украина уже знала меня в лицо. А с победой на "Мисс Украина Вселенная" люди запомнили мое имя.

Музыка вдохновляет, не правда ли? Как вы пришли к музыкальной карьере?

Меня невероятно вдохновляет музыка, а также сложности на пути в музыкальной карьере. Музыка – это совершенно новая сфера деятельности. Сейчас я многому учусь, но это и дает мне вдохновение двигаться дальше.



Анна Неплях / Фото прессслужбы

Не хочу останавливаться, – о старте музыкальной карьеры

Есть ли люди, которые настраивали вас именно на музыку? Это было ваше решение начать карьеру, или кто-то вас подтолкнул к этому?

Решение было вполне моим и мне приятно, что мое окружение всегда поддерживает меня в любом моем желании. Но все-таки был человек, который вдохновил меня петь. Ему всегда нравилось, когда я что-то пою, поэтому он засыпал меня комплиментами настолько, что мне захотелось записать для него трек. Так появилась на свет композиция "К тебе". Я настолько увлеклась процессом, что поняла – не хочу останавливаться.

Анна Неплях – "К тебе": слушайте песню онлайн

У меня не будет другой жизни, – о карьере во время войны и написании песен

Запускаться во время войны это настоящий вызов для артиста. Как вы отважились на такой ответственный шаг?

У меня не будет другой жизни, лучшего времени, дня, года, чтобы попробовать. С войной я стала настоящей фаталисткой и больше не откладываю то, что могу сделать сегодня, проживая каждый день по полной.

Ваши песни о личном, но сейчас многие артисты выпускают треки на военно-патриотическую тематику. Почему вы избрали такую тему для своего творчества?

Война – не повод забывать о личных чувствах. Я пою о том, чего мне не хватает в украинской музыке. Хочется, чтобы наш музыкальный рынок рос, развивался и каждый слушатель находил что-нибудь свое. То, что отзовется в сердцах людей.

Вы представили уже вторую сольную композицию "Без тебя". Поделитесь своими эмоциями по созданию хитов. Вы автор? Какие были ощущения при записи песни?

Автором этих двух треков стал мой талантливый друг Дмитрий Баскаков, который очень помог мне на старте музыкальной карьеры. Эти песни о моих чувствах, которые идут от самого сердца.



Анна Неплях / Фото прессслужбы

Расскажите о видеоработе на этот трек. Что ждать зрителям от просмотра?

Клип снимался в экстренных условиях, ведь в студиях сейчас тоже проблемы с отключением света. Кроме того, дождь, который можно увидеть в клипе, был невероятно холодным. Сказать, что я замерзла – ничего не сказать. Но во мне было столько адреналина и желания сделать действительно хорошую работу, что съемки прошли быстро и я очень рад, что не заболела.

Работу выполнили в максимально сжатые сроки. Мы сняли все за два дня, еще за два дня режиссер смонтировал готовую версию, чтобы мы успели ее презентовать на моем новом ютуб-канале. Результат получился невероятный, поэтому призываю всех посмотреть это видео!

Анна Неплях – "Без тебя": смотрите видео онлайн

Месседж творчества Hanna Neplyah?

Мой месседж простой и возможно банальный, но я хочу провести его сквозь все мое творчество – любить по-украински. Это ведь так важно сегодня.

Какие у вас творческие планы на самое ближайшее время? Чего ждать от проекта?

Я и дальше буду развиваться в музыке, буду экспериментировать со стилем. Кроме лирики можно ожидать танцевальные треки и, возможно, фиты. Я хочу показать себя разной, той, которая есть на самом деле. Так что ждите. Скоро мы услышимся на радиоволнах и цифровых площадках!



Анна Неплях / Фото прессслужбы