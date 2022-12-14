Деталями нового творчого шляху Анна поділилася в інтерв'ю 24 каналу. Про популярність, музику, війну, перші пісні та кліпи – читайте далі.

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Першу популярність мені приніс інстаграм, – Анна Неплях про початок творчого шляху

Анно, ви вже відома особистість в медіапросторі, як інфлюенсер, модель, переможниця "Міс Україна Всесвіт" 2021. Розкажіть про свій шлях до популярності. З чого він складався?

Першу популярність мені приніс інстаграм. У мене завжди було більше підписників, ніж у моїх знайомих. З модельною кар'єрою аудиторія зростала, адже мала цікаві зйомки, які привертали увагу глядачів. Потім участь у різних шоу, найпопулярнішим з яких було романтичне реаліті "Холостяк". Тоді вся Україна вже знала мене в обличчя. А з перемогою на "Міс Україна Всесвіт" люди запам'ятали моє ім'я.

Музика надихає, чи не так? Як ви прийшли до музичної кар'єри?

Мене неймовірно надихає музика, а також складності на шляху в музичній кар'єрі. Музика – це абсолютно нова сфера діяльності. Зараз я багато чому вчуся, але це й дає мені запал рухатися далі.



Анна Неплях / Фото пресслужби

Не хочу зупинятися, – про старт музичної кар'єри

Чи є такі люди, які налаштовували вас саме на музику? Це було ваше рішення розпочати кар’єру, чи вас хтось підштовхнув до цього?

Рішення було цілком моє і мені приємно, що моє оточення завжди підтримує мене у будь-якому моєму бажанні. Але все-таки була людина, яка надихнула мене співати. Йому завжди подобалося, коли я щось наспівую, тож він засипав мене компліментами настільки, що мені захотілося записати для нього трек. Так з'явилася на світ композиція "До тебе". Я настільки захопилася процесом, що зрозуміла – не хочу зупинятися.

Анна Неплях – "До тебе": слухайте пісню онлайн

У мене не буде іншого життя, – про кар'єру у час війни та написання пісень

Запускатися під час війни – це справжній виклик для артиста. Як ви наважилися на такий відповідальний крок?

У мене не буде іншого життя, кращого часу, дня, року, щоб спробувати. З війною я стала справжньою фаталісткою і більше не відкладаю те, що можу зробити сьогодні, проживаючи кожен день на повну.

Ваші пісні про особисте, але зараз багато артистів випускають треки на військово-патріотичну тематику. Чому ви обрали таку тему для своєї творчості?

Війна – не привід забувати про особисті почуття. Я співаю про те, чого мені не вистачає в українській музиці. Хочеться, щоб наш музичний ринок зростав, розвивався і кожен слухач знаходив щось своє. Те, що відгукнеться в серцях людей.

Ви презентували вже другу сольну композицію "Без тебе". Поділіться своїми емоціями щодо створення хітів. Ви автор? Які були відчуття під час запису пісні?

Автором цих двох треків став мій талановитий друг Дмитро Баскаков, який дуже допоміг на старті музичної кар'єри. Ці пісні про мої почуття, що йдуть від самого серця.



Анна Неплях / Фото пресслужби

Розкажіть про відеороботу на цей трек. Що очікувати глядачам від перегляду?

Кліп знімався в екстрених умовах, адже в студіях зараз також проблеми з відключенням світла. Окрім того, дощ, який можна побачити у кліпі, був неймовірно холодним. Сказати, що я замерзла – нічого не сказати. Але в мені було стільки адреналіну та бажання зробити дійсно гарну роботу, що зйомки пройшли швидко і я дуже радію, що не захворіла.

Роботу виконали у максимально стислий строк. Ми зняли усе за два дні, ще за два дні режисер змонтував готову версію, щоб ми встигли її презентувати на моєму новому ютуб-каналі. Результат вийшов неймовірний, тож закликаю усіх переглянути це відео!

Анна Неплях – "Без тебе": дивіться відео онлайн

Меседж творчості Hanna Neplyah?

Мій меседж простий та можливо банальний, але я хочу провести його крізь усю мою творчість – кохати українською. Адже це так важливо сьогодні.

Які у вас творчі плани на найближчий час? Чого чекати від проєкту?

Я й далі розвиватимуся в музиці, експериментуватиму зі стилем. Окрім лірики можна очікувати танцювальні треки та, можливо, фіти. Я хочу показати себе різною, тою, яка є насправді. Тож чекайте. Згодом ми почуємося на радіохвилях та цифрових майданчиках!



Анна Неплях / Фото пресслужби