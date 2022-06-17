Анна Богдан ответила на слухи о подписанном контракте с "Холостяком" Заливакой

Пара из "Холостяка-11" Михаил Заливако и Анна Богдан разошлись. В сети заподозрили, что подписали контракт, но девушка ответила хейтерам.

Михаил Заливако и Анна Богдан были вместе больше года, но история их любви завершилась. Обо всем объявила победительница "Холостяка-11", но не назвала причины расставания. Поэтому в сети начали предполагать, что пара подписала контракт.

Читайте также Кохайтесь, та не з москалями: Мисс Украина Вселенная Анна Неплях объяснила, почему ушла от экса

Анна Богдан ответила комментаторам

Еще в сообщении о расставании девушка попросила у подписчиков не задавать лишних вопросов, поскольку хотела прожить это "в тишине". Но ее директ все равно засыпали сообщениями: "Договориться о режиме тишины с вами невозможно. Готова с вами немного пообщаться, отвечу на пару ваших адекватных вопросов".



Анна Богдан / Фото с инстаграм-сториз

Среди сообщений Анны Богдан были и такие, где фаны спрашивали, были ли отношения с Заливако по сценарию:

"Это правда был контракт? Мне тяжело в это верится, но хочется услышать это от вас";

"Время контракта истекло и прошла любовь сразу?";

"Что, контракт истек?";

"Аня, скажи честно, это был контракт? Или какой-то сценарий".

На все эти сообщения и слухи о контракте Анна Богдан ответила лаконично.

Ни с одним мужчиной я не подписывала контрактов,

– призналась девушка.



Анна Богдан / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о расставании Анны Богдан и Михаила Заливаки

, что за все сезоны украинского шоу "Холостяк" есть только одна пара, создавшая семью. Главный герой 9 сезона Никита Добрынин женился на своей избраннице и победительнице проекта Даше Квитковой. Сейчас супруги воспитывают сына Льва.

12 июня Анна Богдан призналась, что больше не может скрывать разрыв отношений с "Холостяком". Она поделилась, что решила рассказать обо всем после того, как ее засыпали вопросами: "где Миша?"

"К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело. Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я всегда буду помнить".