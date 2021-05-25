Анна Богдан ответила на хейт в сети после победы на "Холостяке-11"

Победительница романтического шоу "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан столкнулась с волной критики в сети после окончания проекта. Но избранница Заливако подчеркнула, что ей все равно, что говорят другие.

21 мая закончился 11 сезон шоу "Холостяк". Главный герой Михаил Заливако несмотря на то, что дал второй шанс Юлии "Зайке", выбрал Анну Богдан. Большинство пользователей сети не согласились с решением "Холостяка" и раскритиковали новоиспеченную пару.

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Анна Богдан ответила на критику в сети

Избранница Заливако заявила, что ей безразлично мнение других, потому что главное – она ​​знает правду. Она добавила, что с Михаилом ее свело стечение обстоятельств. Анна Богдан заполнила анкету на проект благодаря настойчивости сестры.

Благодаря нашему общению в скайпе он понял, что что-то во мне его цепляет. Благодаря тому, что я не боюсь высказывать свое мнение и показывать настоящие эмоции – он увидел меня настоящую,

– высказалась Богдан.

"У каждого из нас есть свои минусы и свои плюсы. Нет людей идеальных. Поэтому мы и выбираем тех, с минусами которых мы согласны мириться и, возможно, даже дружить", – отметила девушка.

Анна сообщила, что поклонники ей задают много вопросов относительно того, до сих пор ли она вместе с Михаилом. Но однозначного ответа Богдан пока не дала.

Так сложилось, что большинство пар, встретившихся на проекте, в реальной, иногда рутинной жизни – расходились. И это нормально. Ведь каждый день мы узнаем человека в различных жизненных ситуациях... Уверена, что каждому из вас это знакомо,

– подытожила победительница шоу.

Реакция сети

Анна Богдан спросила у поклонников, как они считают, осталась ли вместе девушка с "Холостяком" или нет. И подписчики разделились в своих мнениях: