Я с первых дней с разведкой, – скандальная днепровская блогерша Алхим сделала странное признание

Блогерша Анна Алхим прославилась тем, что обнародовала на многочисленную аудиторию номер больницы, в которую впоследствии прилетели вражеские ракеты. Также девушка заявляла, что с первых дней большого вторжения сотрудничает с Главным управлением разведки.

В пятницу, 26 мая, российские оккупанты обстреляли Днепр. Несколько вражеских воздушных целей попали в больницу, где оказывают помощь раненым военным. Ее номер в своих соцсетях опубликовала инфлюэнсер Анна Алхим.

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Впоследствии пользователи также обратили внимание на вышедшее 23 мая интервью с блогершей. В нем она заявляет, что имеет контакты с ГУР, которое подчиняется Министерству обороны.

Что сказала Алхим

Собственно, блогерша также заверила, что, кроме разведки, в первые дни широкомасштабной войны на нее вышла Служба безопасности Украины. В то же время, она назвала адекватными всех блогеров, сотрудничающих с такими силовыми структурами.

Да, конечно. Я с первых дней с разведкой. Я думаю, что, наверное, все адекватные блогеры сотрудничают с разведкой,

– заявила Алхим.

Кроме того, она констатировала, что ей даже пообещали какой-то "орден", однако она от него отказалась, поскольку не считает его чем-то стоящим.

А также льготы ей не нужны, поскольку наша страна, по ее словам, это "сплошная льгота". На самом деле, не очень понятно, что имела в виду Алхим.

Как Анна Алхим работала на разведку: смотрите интервью (с 47:17)

Как блогерша реагировала на критику